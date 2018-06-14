    Кудрин прокомментировал повышение пенсионного возраста в России

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    Кудрин прокомментировал повышение пенсионного возраста в России

    Кудрин прокомментировал повышение пенсионного возраста в России

    Кудрин прокомментировал повышение пенсионного возраста в России
  • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

    • Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин поддержал повышение пенсионного возраста в РФ.

    Алексей Кудрин на своей странице в Twitter заявил, что повышение пенсионного возраста будет выгодно россиянам.

    Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ: «Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии».

    смотретьЭксклюзивное интервью главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Полная версия
    Эксклюзивное интервью главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Полная версия
    Ранее в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» глава Алексей Кудрин подробно объяснил свою позицию. По мнению главы Центра стратегических разработок, повышение пенсионного возраста необходимо российской экономике, чтобы в условиях демографической ямы избежать излишней нагрузки на работающее население.

    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня заявил, что кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Также было объявлено о решении повысить НДС до 20%. Премьер-министр отметил, что без этих изменений в пенсионной и налоговой системах Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики.

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