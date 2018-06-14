Кудрин прокомментировал повышение пенсионного возраста в России

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин поддержал повышение пенсионного возраста в РФ.
Алексей Кудрин на своей странице в Twitter заявил, что повышение пенсионного возраста будет выгодно россиянам.
Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ: «Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии».
Ранее в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» глава Алексей Кудрин подробно объяснил свою позицию. По мнению главы Центра стратегических разработок, повышение пенсионного возраста необходимо российской экономике, чтобы в условиях демографической ямы избежать излишней нагрузки на работающее население.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня заявил, что кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Также было объявлено о решении повысить НДС до 20%. Премьер-министр отметил, что без этих изменений в пенсионной и налоговой системах Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики.
Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ: «Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии».
Ранее в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» глава Алексей Кудрин подробно объяснил свою позицию. По мнению главы Центра стратегических разработок, повышение пенсионного возраста необходимо российской экономике, чтобы в условиях демографической ямы избежать излишней нагрузки на работающее население.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня заявил, что кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Также было объявлено о решении повысить НДС до 20%. Премьер-министр отметил, что без этих изменений в пенсионной и налоговой системах Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики.
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