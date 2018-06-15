Для потомства лошадей Пржевальского в Оренбуржье оборудовали детсад

В Оренбургской области появился детский сад… для лошадей. В нем выращивают легендарных донских жеребцов, которые оказались на грани исчезновения. Сейчас в России насчитывается всего около 200 особей этой породы. Для сохранения поголовья потребовалась поддержка государства. В регионе заработал соответствующий президентский проект.
Молодые кобылы после родов получили своевременную психологическую помощь. Под наблюдением специалистов мам удалось успокоить так, что теперь к себе и своим детям они спокойно подпускают знакомых людей.
Татьяна Жарких, руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского: «Наблюдали внешний вид кобылы, считывали выражение глаз, довольная она или нет, старались побаловать вкусненьким, чтобы они не слишком волновались перед родами. Нам казалось, что это будет полезно».
Первенец лошади Пржевальского родился уже месяц назад. За ним следом появилось еще двое — мальчик и… тоже мальчик.
Татьяна Жарких: «Эти жеребята растут в самом лучшем детском саду, который можно вообразить в природе».
Сотрудники заповедника до последнего скрывали появление жеребят, но не только из страха за жизни новорожденных.
Рафиля Бакирова, директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»: «Хотелось подержать это радостное событие для себя. Это был просто громадный праздник для всех сотрудников заповедника. Мы эту новость встретили криками! Я бы сейчас изобразила, но боюсь лошадей напугать».
Возрождать в России истребленную породу вольной лошади начали три года назад. В несколько этапов лошадиные рейсы прибывали из Франции и Венгрии. Жеребец Макос оказался быстрее всех. Прошлой осенью его гарем выпустили в дикую степь, где довольно быстро он стал первым многодетным отцом. Подробности — в репортаже корреспондента Александры Тонких.
Татьяна Жарких, руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского: «Наблюдали внешний вид кобылы, считывали выражение глаз, довольная она или нет, старались побаловать вкусненьким, чтобы они не слишком волновались перед родами. Нам казалось, что это будет полезно».
Первенец лошади Пржевальского родился уже месяц назад. За ним следом появилось еще двое — мальчик и… тоже мальчик.
Татьяна Жарких: «Эти жеребята растут в самом лучшем детском саду, который можно вообразить в природе».
Сотрудники заповедника до последнего скрывали появление жеребят, но не только из страха за жизни новорожденных.
Рафиля Бакирова, директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»: «Хотелось подержать это радостное событие для себя. Это был просто громадный праздник для всех сотрудников заповедника. Мы эту новость встретили криками! Я бы сейчас изобразила, но боюсь лошадей напугать».
Возрождать в России истребленную породу вольной лошади начали три года назад. В несколько этапов лошадиные рейсы прибывали из Франции и Венгрии. Жеребец Макос оказался быстрее всех. Прошлой осенью его гарем выпустили в дикую степь, где довольно быстро он стал первым многодетным отцом. Подробности — в репортаже корреспондента Александры Тонких.
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