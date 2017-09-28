Лошадей Пржевальского из Венгрии выпустили в степь в Оренбургской области

Между французами и венграми сегодня началась борьба за территорию Оренбургской области. В местном заповеднике выпустили на волю девять лошадей Пржевальского, которых привезли из Национального парка Венгрии. Старожилы степи — французские жеребцы — новичков приняли неохотно.
Через 10 месяцев после получения российского гражданства венгерские лошади освоились на новом месте и созрели для самостоятельной жизни.
Рафиля Бакирова, директор заповедников Оренбуржья: «За нами не угонится ни один проект мира. Второй раз Оренбургский заповедник совершил управляемый выпуск лошадей».
Лошадь Пржевальского обитала в уральских степях до середины XX века, пока не была полностью истреблена. Вернуть на родину диких животных решили два года назад. Гарем из Франции уже год осваивается в суровых российских условиях на воле.
Сложности международных отношений не обходят стороной заповедную зону. Французские лошади на правах первых поселенцев с ревностью принимают венгерских чужаков.
Рафиля Бакирова: «Неизбежны драки между жеребцами, неизбежна дележка кобыл, провокации со стороны кобыл. Это чревато и для животных. Возможно даже, что у нас будут потери».
Выпуску лошадей предшествовали долгие тренировки. Приучить животных выходить в одно и то же время к воротам решили с помощью десерта. Ведь даже дикой лошади вкусный овес приятен.
В загоне пока остается группа холостяков, чтобы не мешать семейному счастью двух гаремов. Но уже в октябре сюда приедет еще одна партия лошадей из Венгрии, и вся эта большая европейская компания после адаптации отправится на волю и станет основательницей новой популяции.
Подробности — в видеоматериале.
Рафиля Бакирова, директор заповедников Оренбуржья: «За нами не угонится ни один проект мира. Второй раз Оренбургский заповедник совершил управляемый выпуск лошадей».
Лошадь Пржевальского обитала в уральских степях до середины XX века, пока не была полностью истреблена. Вернуть на родину диких животных решили два года назад. Гарем из Франции уже год осваивается в суровых российских условиях на воле.
Сложности международных отношений не обходят стороной заповедную зону. Французские лошади на правах первых поселенцев с ревностью принимают венгерских чужаков.
Рафиля Бакирова: «Неизбежны драки между жеребцами, неизбежна дележка кобыл, провокации со стороны кобыл. Это чревато и для животных. Возможно даже, что у нас будут потери».
Выпуску лошадей предшествовали долгие тренировки. Приучить животных выходить в одно и то же время к воротам решили с помощью десерта. Ведь даже дикой лошади вкусный овес приятен.
В загоне пока остается группа холостяков, чтобы не мешать семейному счастью двух гаремов. Но уже в октябре сюда приедет еще одна партия лошадей из Венгрии, и вся эта большая европейская компания после адаптации отправится на волю и станет основательницей новой популяции.
Подробности — в видеоматериале.
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