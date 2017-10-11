Дареные кони: лошади Пржевальского обживаются на исторической родине

Российские ученые стали на шаг ближе к возрождению животных, давно исчезнувших из дикой природы. В оренбургский заповедник из Венгрии привезли сразу 16 лошадей Пржевальского, завершив тем самым первый этап программы по восстановлению популяции этого вида.
Спецборт из Будапешта приземлился я в оренбургском аэропорту. Долетели в полном составе и без нештатных ситуаций, хотя здесь боялись потерь и до последнего скрывали подробности операции.
Рафиля Бакирова, директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»: «Мы изначально договаривались, что 16 животных нам передадут. Это максимальное количество. Конечно, мы сохраняли тайну, потому что они могли и удрать».
Лошадей Пржевальского привозят из других стран, чтобы вернуть в Россию полностью истребленный вид. Венгерские специалисты говорят, что отдавать своих животных им не жалко. В бескрайних уральских степях табунам гораздо просторнее, чем в европейских заповедниках.
Эндри Шош, главный ветеринар Будапештского зоологического и ботанического парка: «Мы очень рады, что эта программа продолжается. Оренбургский заповедник — очень хорошее место для них, для сотрудничества. Это превосходная среда обитания».
За один рейс перевезли 16 лошадей. Таких транспортировок в мире еще не совершали. Чтобы 4 часа полета прошли комфортно, каждую клетку изготовили по индивидуальным размерам. Пространства в них минимум, но не ради экономии места, а для безопасности ценных пассажиров.
Как выяснила корреспондент Александра Тонких, выгружают лошадей вручную, чтобы без травм доставить в новый дом. За дареными конями смотрят особо внимательно. После 2 часов пути дикие лошади окажутся в по-настоящему диких условиях. Суровую русскую зиму они увидят впервые.
Рафиля Бакирова: «Лошади приезжают к нам с Лазурного берега Франции, с заливных лугов Венгрии, но именно здесь они становятся такими, какими их изображали на древних картинках, какими их видели древние монголы, они наращивают здесь мышечную массу».
На новое место жительства заселяться поспешили не все. Некоторых пришлось уговаривать. Это третий и самый массовый завоз лошадей Пржевальского, финал первого этапа программы. Теперь здесь ждут естественного прироста поголовья.
После акклиматизации новые обитатели заповедника присоединятся к остальным вольным лошадям, которые уже вовсю осваивают степи. Предполагается, что эти грациозные животные станут полноправными хозяевами на своей исторической родине.
Рафиля Бакирова, директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»: «Мы изначально договаривались, что 16 животных нам передадут. Это максимальное количество. Конечно, мы сохраняли тайну, потому что они могли и удрать».
Лошадей Пржевальского привозят из других стран, чтобы вернуть в Россию полностью истребленный вид. Венгерские специалисты говорят, что отдавать своих животных им не жалко. В бескрайних уральских степях табунам гораздо просторнее, чем в европейских заповедниках.
Эндри Шош, главный ветеринар Будапештского зоологического и ботанического парка: «Мы очень рады, что эта программа продолжается. Оренбургский заповедник — очень хорошее место для них, для сотрудничества. Это превосходная среда обитания».
За один рейс перевезли 16 лошадей. Таких транспортировок в мире еще не совершали. Чтобы 4 часа полета прошли комфортно, каждую клетку изготовили по индивидуальным размерам. Пространства в них минимум, но не ради экономии места, а для безопасности ценных пассажиров.
Как выяснила корреспондент Александра Тонких, выгружают лошадей вручную, чтобы без травм доставить в новый дом. За дареными конями смотрят особо внимательно. После 2 часов пути дикие лошади окажутся в по-настоящему диких условиях. Суровую русскую зиму они увидят впервые.
Рафиля Бакирова: «Лошади приезжают к нам с Лазурного берега Франции, с заливных лугов Венгрии, но именно здесь они становятся такими, какими их изображали на древних картинках, какими их видели древние монголы, они наращивают здесь мышечную массу».
На новое место жительства заселяться поспешили не все. Некоторых пришлось уговаривать. Это третий и самый массовый завоз лошадей Пржевальского, финал первого этапа программы. Теперь здесь ждут естественного прироста поголовья.
После акклиматизации новые обитатели заповедника присоединятся к остальным вольным лошадям, которые уже вовсю осваивают степи. Предполагается, что эти грациозные животные станут полноправными хозяевами на своей исторической родине.
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