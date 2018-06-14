В Белом доме отказались комментировать слова Трампа о российском Крыме

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что не будет комментировать слова президента США, назвавшего Крым российским на саммите G7 в Канаде.
Глава пресс-службы Белого дома не стала ни опровергать, ни подтверждать сведения о том, что президент США Дональд Трамп назвал Крым российским на недавнем саммите G7 в Канаде, пишет ТАСС.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Ммне ни о каком таком комментарии Трампа не известно. Я знаю, что об этом высказывании Трампа сообщили. Но я не собираюсь комментировать частные переговоры американского президента, в которых я не принимала участия, и о которых у меня нет информации».
Ранее издание Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что президент США Дональд Трамп во время саммита «большой семерки» заявил, что считает Крым российским, потому что все жители полуострова говорят по-русски. А Украину считает одной из самых коррумпированных стран мира.
Напомним, президент США Дональд Трамп также заявлял о необходимости вернуть Россию в «большую семерку», подчеркивая, что G8 — более эффективный формат, чем G7.
Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство крымчан и жителей Севастополя. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей «временно оккупированной» территорией. В Москве на самом высшем уровне не раз подчеркивали, что вопрос с Крымом закрыт.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Ммне ни о каком таком комментарии Трампа не известно. Я знаю, что об этом высказывании Трампа сообщили. Но я не собираюсь комментировать частные переговоры американского президента, в которых я не принимала участия, и о которых у меня нет информации».
Ранее издание Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что президент США Дональд Трамп во время саммита «большой семерки» заявил, что считает Крым российским, потому что все жители полуострова говорят по-русски. А Украину считает одной из самых коррумпированных стран мира.
Напомним, президент США Дональд Трамп также заявлял о необходимости вернуть Россию в «большую семерку», подчеркивая, что G8 — более эффективный формат, чем G7.
Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство крымчан и жителей Севастополя. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей «временно оккупированной» территорией. В Москве на самом высшем уровне не раз подчеркивали, что вопрос с Крымом закрыт.
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