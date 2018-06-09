    Трамп: возвращение России в G7 было бы полезно всему миру

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    • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis
    Трамп: возвращение России в G7 было бы полезно всему миру

    Трамп: возвращение России в G7 было бы полезно всему миру

    Трамп: возвращение России в G7 было бы полезно всему миру
  • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis

    • Президент США считает, что, если Россия вернется в G7, это будет важным достижением для всех участников формата.

    Президент США уверен в необходимости вернуть Россию в «большую семерку». G8 — более эффективный формат, чем G7, заявил Трамп журналистам перед своим отъездом с саммита G7 в Канаде. Трамп покинет саммит раньше остальных участников и полетит в Сингапур на запланированную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Выступление Трампа транслировал телеканал CBS.

    Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, возвращение России будет ценным вкладом в этот формат. Это было бы полезно для мира, для России, для США, для всех стран, входящих сейчас в „семерку“. Думаю, что „восьмерка“ была бы лучше. Думаю, что возвращение России в восьмерку было бы позитивным событием».

    Президент США заявил, что «некоторые люди» поддерживают идею о возвращении России в этот формат, однако не уточнил, о ком именно идет речь.

    смотретьНа закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор
    На закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор
    Накануне Трамп также высказался в поддержку возвращения России в G7, однако другие участники саммита не поддержали его идею. В Кремле же в ответ на заявление Трампа сообщили, что Россия сейчас делает акцент на других форматах взаимодействия.

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