Трамп: возвращение России в G7 было бы полезно всему миру

Президент США считает, что, если Россия вернется в G7, это будет важным достижением для всех участников формата.
Президент США уверен в необходимости вернуть Россию в «большую семерку». G8 — более эффективный формат, чем G7, заявил Трамп журналистам перед своим отъездом с саммита G7 в Канаде. Трамп покинет саммит раньше остальных участников и полетит в Сингапур на запланированную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Выступление Трампа транслировал телеканал CBS.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, возвращение России будет ценным вкладом в этот формат. Это было бы полезно для мира, для России, для США, для всех стран, входящих сейчас в „семерку“. Думаю, что „восьмерка“ была бы лучше. Думаю, что возвращение России в восьмерку было бы позитивным событием».
Президент США заявил, что «некоторые люди» поддерживают идею о возвращении России в этот формат, однако не уточнил, о ком именно идет речь.
Накануне Трамп также высказался в поддержку возвращения России в G7, однако другие участники саммита не поддержали его идею. В Кремле же в ответ на заявление Трампа сообщили, что Россия сейчас делает акцент на других форматах взаимодействия.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, возвращение России будет ценным вкладом в этот формат. Это было бы полезно для мира, для России, для США, для всех стран, входящих сейчас в „семерку“. Думаю, что „восьмерка“ была бы лучше. Думаю, что возвращение России в восьмерку было бы позитивным событием».
Президент США заявил, что «некоторые люди» поддерживают идею о возвращении России в этот формат, однако не уточнил, о ком именно идет речь.
Накануне Трамп также высказался в поддержку возвращения России в G7, однако другие участники саммита не поддержали его идею. В Кремле же в ответ на заявление Трампа сообщили, что Россия сейчас делает акцент на других форматах взаимодействия.
Комментарии