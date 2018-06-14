Владельца лодочной станции арестовали по делу о затонувшем на Волге катамаране

Суд арестовал владельца лодочной станции, с которой вышел катамаран, затонувший после столкновения с баржей на Волге.
Волгоградский суд арестовал на два месяца Леонида Жданова, владельца лодочной станции, откуда вышел катамаран, затонувший 11 июня на Волге. Об этом в четверг сообщает ТАСС.
Судья: «Ходатайство удовлетворить… о мере пресечения в виде заключения под стражу на два месяца».
Напомним, вечером 11 июня под Волгоградом произошло столкновение прогулочного катамарана с баржей. В результате ЧП погибли 11 человек. Пятерым из 16 находившихся на борту удалось спастись. По версии следствия, ЧП произошла из-за того, что владелец катамарана вывел судно со станции, проигнорировав предупреждающие сигналы приближавшейся баржи. Сообщалось также, что владелец судна был пьян. Кроме того, сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на учете с 2017 года.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта. Владелец лодочной станции был задержан 12 июня.
Судья: «Ходатайство удовлетворить… о мере пресечения в виде заключения под стражу на два месяца».
Напомним, вечером 11 июня под Волгоградом произошло столкновение прогулочного катамарана с баржей. В результате ЧП погибли 11 человек. Пятерым из 16 находившихся на борту удалось спастись. По версии следствия, ЧП произошла из-за того, что владелец катамарана вывел судно со станции, проигнорировав предупреждающие сигналы приближавшейся баржи. Сообщалось также, что владелец судна был пьян. Кроме того, сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на учете с 2017 года.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта. Владелец лодочной станции был задержан 12 июня.
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