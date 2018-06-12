СК задержал владельца лодочной станции после ЧП с катамараном на Волге

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России задержали владельца лодочной станции, с которой катамаран вышел в акваторию Волги, где столкнулся с баржей. Об этом сообщили в
пресс-службе управления.
Из сообщения пресс-службы: «В настоящее время следователями задержан владелец лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО „Пристань“ не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги».
Кроме того, следователи проводят обыск в жилище судоводителя маломерного судна, передает ТАСС.
Напомним, вечером 11 июня под Волгоградом произошло столкновение катамарана с баржей. В результате ЧП погибли 11 человек. Пятерым из 16 находившихся на борту удалось спастись. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.
По версии следствия, виновником столкновения стал владелец катамарана, который проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи. Более того, по предварительным данным судебно-медицинских экспертов, владелец судна был пьян. Сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на учете с 2017 года.
Кроме того, следователи проводят обыск в жилище судоводителя маломерного судна, передает ТАСС.
Напомним, вечером 11 июня под Волгоградом произошло столкновение катамарана с баржей. В результате ЧП погибли 11 человек. Пятерым из 16 находившихся на борту удалось спастись. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.
По версии следствия, виновником столкновения стал владелец катамарана, который проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи. Более того, по предварительным данным судебно-медицинских экспертов, владелец судна был пьян. Сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на учете с 2017 года.
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