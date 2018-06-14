Эрдоган предложил России вместе создавать С-500

Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Турция заинтересована в совместных с Россией военных разработках.
По словам турецкого президента, он предложил организовать совместное производство зенитных ракетных систем (ЗРК) С-500.
При этом Эрдоган подчеркнул, что Запад отказывается не только продавать Турции оборонные системы, но и того, чтобы наладить совместное производство.
Также президент Турции заявил, что НАТО не имеет права вмешиваться в турецко-российское соглашение по С-400. В связи с этим Эрдоган обратил внимание на то, что эти системы есть у Сирии, но в НАТО «даже не зарекаются об этом», но, как только дело доходит до Турции, «начинаются недовольства», передает «Интерфакс».
Напомним, в конце сентября прошлого года стало известно, что контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие и Россия уже получила от Турции аванс. А в марте глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что российская сторона приступила к исполнению контракта.
Отметим, что против приобретения российских систем Турцией выступают НАТО и США. Так, в Вашингтоне даже грозили Анкаре санкциями за покупку С-400.
При этом Эрдоган подчеркнул, что Запад отказывается не только продавать Турции оборонные системы, но и того, чтобы наладить совместное производство.
Также президент Турции заявил, что НАТО не имеет права вмешиваться в турецко-российское соглашение по С-400. В связи с этим Эрдоган обратил внимание на то, что эти системы есть у Сирии, но в НАТО «даже не зарекаются об этом», но, как только дело доходит до Турции, «начинаются недовольства», передает «Интерфакс».
Напомним, в конце сентября прошлого года стало известно, что контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие и Россия уже получила от Турции аванс. А в марте глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что российская сторона приступила к исполнению контракта.
Отметим, что против приобретения российских систем Турцией выступают НАТО и США. Так, в Вашингтоне даже грозили Анкаре санкциями за покупку С-400.
Комментарии