Скончался режиссер Станислав Говорухин

Станислав Говорухин скончался на
83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
О смерти знаменитого режиссера на пленарном заседании сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, Говорухин скончался сегодня утром в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни, передает РИА Новости.
Вячеслав Володин: «Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории „Барвиха“ после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила».
Депутаты почтили память Говорухина, который возглавлял комитет по культуре, минутой молчания.
Накануне стало известно, что Говорухин госпитализирован. При этом отмечалось, что 82-летний режиссер находится в крайне тяжелом состоянии. А в СМИ появлялись сообщения, что Говорухин скончался, однако его пресс-секретарь назвала эти новости «фейком».
Станислав Говорухин — знаменитый актер, режиссер и сценарист. За свою карьеру снял десятки любимых всей страной фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Место встречи изменить нельзя» «Ворошиловский стрелок», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят» и многие другие.
Также Говорухин активно участвовал в общественной и политической жизни. Был депутатом Госдумы и сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта. В 2000 году Говорухин стал кандидатом в президенты страны, а в 2012-м — главой предвыборного штаба Владимира Путина.
По его словам, Говорухин скончался сегодня утром в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни, передает РИА Новости.
Вячеслав Володин: «Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории „Барвиха“ после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила».
Депутаты почтили память Говорухина, который возглавлял комитет по культуре, минутой молчания.
Накануне стало известно, что Говорухин госпитализирован. При этом отмечалось, что 82-летний режиссер находится в крайне тяжелом состоянии. А в СМИ появлялись сообщения, что Говорухин скончался, однако его пресс-секретарь назвала эти новости «фейком».
Станислав Говорухин — знаменитый актер, режиссер и сценарист. За свою карьеру снял десятки любимых всей страной фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Место встречи изменить нельзя» «Ворошиловский стрелок», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят» и многие другие.
Также Говорухин активно участвовал в общественной и политической жизни. Был депутатом Госдумы и сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта. В 2000 году Говорухин стал кандидатом в президенты страны, а в 2012-м — главой предвыборного штаба Владимира Путина.
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