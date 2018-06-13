    Пресс-секретарь Говорухина опровергла слухи о смерти режиссера

    Источник: Станислав Говорухин находится в тяжелом состоянии

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков
    Источник: Станислав Говорухин находится в тяжелом состоянии

    Источник: Станислав Говорухин находится в тяжелом состоянии

    Источник: Станислав Говорухин находится в тяжелом состоянии
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков

    • У российского режиссера и общественного деятеля Станислава Говорухина резко ухудшилось состояние здоровья. Как сообщил НТВ источник, Говорухин якобы находится в тяжелом состоянии. Другие источники сообщают даже о смерти режиссера, но и эта информация официально не подтверждена.

    Подробности пока неизвестны.

    Режиссер родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя». Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в культовом «АССА».

    С 2013 года Говорухин — сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Он также возглавляет комитет Госдумы по культуре.

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