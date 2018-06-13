Источник: Станислав Говорухин находится в тяжелом состоянии

У российского режиссера и общественного деятеля Станислава Говорухина резко ухудшилось состояние здоровья. Как сообщил НТВ источник, Говорухин якобы находится в тяжелом состоянии. Другие источники сообщают даже о смерти режиссера, но и эта информация официально не подтверждена.

Подробности пока неизвестны.



Режиссер родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя». Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в культовом «АССА».



С 2013 года Говорухин — сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Он также возглавляет комитет Госдумы по культуре.