Пресс-секретарь Говорухина опровергла слухи о смерти режиссера

Пресс-секретарь режиссера Станислава Говорухина Мария Шоппо опровергла информацию о смерти режиссера.
Дополнительную информацию пресс-секретарь не сообщила.
О том, что режиссер находится в тяжелом состоянии, сообщил ранее источник НТВ. По другой информации, Говорухин якобы умер.
Режиссер родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя». Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в культовом «АССА».
С 2013 года Говорухин — сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Он также возглавляет комитет Госдумы по культуре.
О том, что режиссер находится в тяжелом состоянии, сообщил ранее источник НТВ. По другой информации, Говорухин якобы умер.
Режиссер родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя». Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в культовом «АССА».
С 2013 года Говорухин — сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Он также возглавляет комитет Госдумы по культуре.
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