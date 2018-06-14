    Под Дамаском наладили производство колбасы для поставок в Европу

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    Под Дамаском наладили производство колбасы для поставок в Европу

    Под Дамаском наладили производство колбасы для поставок в Европу

    В пригороде Дамаска запустили колбасный завод, который будет снабжать своей продукцией не только всю Сирию, но и европейского потребителя.

    Работа в цехах соответствует жестким требованиям мировых производителей мясной продукции, раз в месяц зарубежные партнеры проводят на предприятии проверку, а в штате сотрудников есть специалист, контролирующий качество упаковки для фарша. О масштабных планах рассказал начальник производственного цеха завода Ахмад Хуссейн Фаруз.

    Ахмад Хуссейн Фаруз, начальник производственного цеха завода: «Колбаса пепперони для пиццы сгодится. Колбаса под названием ростбиф делается из подкопченной куриной ветчины».

    Сирия активно восстанавливается после военных событий. На территории промышленной зоны Адра в пригороде Дамаска на днях наладили работу несколько крупных предприятий по производству продуктов питания, передает РИА Новости.

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