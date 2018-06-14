Под Дамаском наладили производство колбасы для поставок в Европу

В пригороде Дамаска запустили колбасный завод, который будет снабжать своей продукцией не только всю Сирию, но и европейского потребителя.
Работа в цехах соответствует жестким требованиям мировых производителей мясной продукции, раз в месяц зарубежные партнеры проводят на предприятии проверку, а в штате сотрудников есть специалист, контролирующий качество упаковки для фарша. О масштабных планах рассказал начальник производственного цеха завода Ахмад Хуссейн Фаруз.
Ахмад Хуссейн Фаруз, начальник производственного цеха завода: «Колбаса пепперони для пиццы сгодится. Колбаса под названием ростбиф делается из подкопченной куриной ветчины».
Сирия активно восстанавливается после военных событий. На территории промышленной зоны Адра в пригороде Дамаска на днях наладили работу несколько крупных предприятий по производству продуктов питания, передает РИА Новости.
Ахмад Хуссейн Фаруз, начальник производственного цеха завода: «Колбаса пепперони для пиццы сгодится. Колбаса под названием ростбиф делается из подкопченной куриной ветчины».
Сирия активно восстанавливается после военных событий. На территории промышленной зоны Адра в пригороде Дамаска на днях наладили работу несколько крупных предприятий по производству продуктов питания, передает РИА Новости.
Комментарии