СМИ: встреча Ким Чен Ына и Абэ может пройти во Владивостоке

Правительство Японии приступило к согласованию вопроса о проведении встречи премьера страны Синдзо Абэ и главы КНДР Ким Чен Ына. Переговоры могут состояться в сентябре во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.
Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, встреча может состояться, так как Россия предложила Ким Чен Ыну принять участие в мероприятии, а участие же в нем премьера Абэ было объявлено еще в прошлом году.
Ранее Ким Чен Ын заявил о возможности переговоров с японским премьер-министром.
Напомним, после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в преддверии саммита в Сингапуре Абэ заявил о готовности Японии оказать экономическую помощь КНДР и нормализовать отношения, если она выполнит обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова и решит проблему удерживаемых в Северной Корее японских граждан.
Ранее Ким Чен Ын заявил о возможности переговоров с японским премьер-министром.
Напомним, после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в преддверии саммита в Сингапуре Абэ заявил о готовности Японии оказать экономическую помощь КНДР и нормализовать отношения, если она выполнит обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова и решит проблему удерживаемых в Северной Корее японских граждан.
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