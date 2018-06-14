    Ким Чен Ын заявил о возможности встречи с Абэ

    комментировать

    Ким Чен Ын заявил о возможности встречи с Абэ

    Ким Чен Ын заявил о возможности встречи с Абэ

    Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе саммита в Сингапуре 12 июня заявил о возможности провести двустороннюю встречу с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

    Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, Ким Чен Ын заявил, что «возможность для встречи с премьер-министром Абэ есть» и что он открыт для этого.

    смотретьКим вышел победителем: как мировая пресса отреагировала на саммит в Сингапуре
    Ким вышел победителем: как мировая пресса отреагировала на саммит в Сингапуре
    Ранее глава японского правительства заявил, что готов к прямым переговорам с Ким Чен Ыном для решения проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.

    В свою очередь министр обороны страны Ицунори Онодэра выразил обеспокоенность сообщением Трампа о намерении приостановить совместные учения Соединённых Штатов и Южной Кореи.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru