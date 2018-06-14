Ким Чен Ын заявил о возможности встречи с Абэ

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе саммита в Сингапуре 12 июня заявил о возможности провести двустороннюю встречу с японским
премьер-министром Синдзо Абэ.
Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, Ким Чен Ын заявил, что «возможность для встречи с премьер-министром Абэ есть» и что он открыт для этого.
Ранее глава японского правительства заявил, что готов к прямым переговорам с Ким Чен Ыном для решения проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.
В свою очередь министр обороны страны Ицунори Онодэра выразил обеспокоенность сообщением Трампа о намерении приостановить совместные учения Соединённых Штатов и Южной Кореи.
Ранее глава японского правительства заявил, что готов к прямым переговорам с Ким Чен Ыном для решения проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.
В свою очередь министр обороны страны Ицунори Онодэра выразил обеспокоенность сообщением Трампа о намерении приостановить совместные учения Соединённых Штатов и Южной Кореи.
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