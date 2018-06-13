    Что случилось с Говорухиным: версии

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина
    Что случилось с Говорухиным: версии

    Что случилось с Говорухиным: версии

    Что случилось с Говорухиным: версии
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина

    • Поступает противоречивая информация о состоянии Станислава Говорухина. По одним данным, он доставлен в Центральную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии, по другим — отдыхает в санатории. Некоторые СМИ даже сообщили о смерти режиссера.

    О госпитализации режиссера заявил источник «Интерфакса» в медицинских кругах.

    Источник: «Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое».

    В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко опровергла информацию о том, что Говорухин доставлен в больницу. По ее словам, 82-летний режиссер и глава комитета ГД по культуре находится в санатории, передает РИА Новости.

    Елена Драпенко: «У него не до такой степени тяжелое состояние, чтобы говорить о его госпитализации. Он в „Барвихе“. Чувствует он себя терпимо, находится не в больнице, а в санатории. Проверили час назад, позвонили его жене».

    Ранее о тяжелом состоянии Говорухина сообщил источник НТВ. А в ряде СМИ даже появились сообщения о смерти режиссера. Но эту информацию опровергла пресс-секретарь Говорухина.

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