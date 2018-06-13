Что случилось с Говорухиным: версии

Поступает противоречивая информация о состоянии Станислава Говорухина. По одним данным, он доставлен в Центральную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии, по другим — отдыхает в санатории. Некоторые СМИ даже сообщили о смерти режиссера.
О госпитализации режиссера заявил источник «Интерфакса» в медицинских кругах.
Источник: «Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое».
В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко опровергла информацию о том, что Говорухин доставлен в больницу. По ее словам, 82-летний режиссер и глава комитета ГД по культуре находится в санатории, передает РИА Новости.
Елена Драпенко: «У него не до такой степени тяжелое состояние, чтобы говорить о его госпитализации. Он в „Барвихе“. Чувствует он себя терпимо, находится не в больнице, а в санатории. Проверили час назад, позвонили его жене».
Ранее о тяжелом состоянии Говорухина сообщил источник НТВ. А в ряде СМИ даже появились сообщения о смерти режиссера. Но эту информацию опровергла пресс-секретарь Говорухина.
Источник: «Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое».
В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко опровергла информацию о том, что Говорухин доставлен в больницу. По ее словам, 82-летний режиссер и глава комитета ГД по культуре находится в санатории, передает РИА Новости.
Елена Драпенко: «У него не до такой степени тяжелое состояние, чтобы говорить о его госпитализации. Он в „Барвихе“. Чувствует он себя терпимо, находится не в больнице, а в санатории. Проверили час назад, позвонили его жене».
Ранее о тяжелом состоянии Говорухина сообщил источник НТВ. А в ряде СМИ даже появились сообщения о смерти режиссера. Но эту информацию опровергла пресс-секретарь Говорухина.
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