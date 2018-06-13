    Трамп оценил эффект выхода США из ядерной сделки с Ираном

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    Трамп оценил эффект выхода США из ядерной сделки с Ираном

    Трамп оценил эффект выхода США из ядерной сделки с Ираном

    Президент Дональд Трамп считает, что после выхода США из ядерной сделки Тегеран стал действовать в своем регионе не так смело, как раньше.

    Дональд Трамп, президент США: «Иран сейчас уже не та страна, которой он был еще три-четыре месяца назад. Я считаю, что Иран изменился. Я не
    думаю, что они сейчас так же смотрят в сторону Средиземного моря, Сирии и Йемена».

    В интервью телеканалу Fox News американский лидер также заявил, что Тегеран начал выводить людей из Йемена и Сирии.

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    Напомним, 8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Остальные ее участники — Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия — заявляли о намерении сохранить договор. МАГАТЭ неоднократно подтверждало, что Тегеран его не нарушал.

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