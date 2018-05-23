Торг неуместен: финансовый шантаж США стал предметом обсуждения в Брюсселе

В Брюсселе хотят ответить на американский финансовый ультиматум. С 1 июня США грозят ввести пошлины на сталь и алюминий, которые лишат европейский бизнес миллиардов евро.
Предметом для торга стала ядерная сделка с Тегераном. Если Германия, Франция и другие страны поддержат позицию Трампа, Вашингтон может избавить их от пошлин, но тогда компании потеряют вложенные в Иран инвестиции, а лидеры Евросоюза — дипломатический авторитет.
Жан-Батист Лемуан, государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции: «Мы союзники, мы не вассалы. Сегодня момент истины для Евросоюза. Надо просто утвердить свой суверенитет в экономике, в коммерческих вопросах. Мы должны торговать где хотим, когда хотим и с кем хотим. И это относится к вопросу Ирана».
Если Соединенные Штаты все-таки введут пошлины, аналитики предрекают начало трансконтинентальной торговой войны. У Европы есть целый арсенал ответных действий. В частности, Брюссель грозит поднять тарифы на американские джинсы, арахисовое масло и виски. Но пока в Старом Свете медлят с ответом и надеются с Трампом договорится.
Жан-Батист Лемуан, государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции: «Мы союзники, мы не вассалы. Сегодня момент истины для Евросоюза. Надо просто утвердить свой суверенитет в экономике, в коммерческих вопросах. Мы должны торговать где хотим, когда хотим и с кем хотим. И это относится к вопросу Ирана».
Если Соединенные Штаты все-таки введут пошлины, аналитики предрекают начало трансконтинентальной торговой войны. У Европы есть целый арсенал ответных действий. В частности, Брюссель грозит поднять тарифы на американские джинсы, арахисовое масло и виски. Но пока в Старом Свете медлят с ответом и надеются с Трампом договорится.
Комментарии