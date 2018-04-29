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    В Еврокомиссии пригрозили США «тройной реакцией» на введение торговых пошлин

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    В Еврокомиссии пригрозили США «тройной реакцией» на введение торговых пошлин

    В Еврокомиссии пригрозили США «тройной реакцией» на введение торговых пошлин

    Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём заявила, что ЕС рассчитывает на диалог с США по вопросу торговых пошлин, но, если диалог будет прерван, альянс примет меры.

    США ожидает «тройная реакция» в случае введения пошлин на сталь и алюминий Евросоюза. Об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.

    Мальмстрём отметила, что ЕС рассчитывает на диалог с США на высоком уровне, однако, если США не откажутся от введения пошлин «на долгосрочную перспективу и без каких-либо условий», ЕС будет вынужден ответить, и ответ будет «тройным»: альянс обратится в ВТО, введет пошлины на американские товары, включая продукты сталелитейной промышленности, апельсиновый сок, джинсы, бурбон и мотоциклы, а также примет дополнительные меры по поддержке европейских производителей.

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    Напомним, США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Пока Вашингтон приостановил действие этих тарифов для ряда стран до 1 мая. Сообщалось также, что Белый дом настаивает, чтобы Канада и страны Европы ввели квоты на поставки американских товаров в обмен на временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий.

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