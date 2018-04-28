Меркель и Трамп не смогли договориться ни по одной из наболевших тем

Никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией, однако о разногласиях с Москвой нужно говорить открытым текстом. Это заявление сделала канцлер Германии в Вашингтоне после встречи с президентом США. Меркель пыталась убедить Трампа смягчить антироссийские санкции,
из-за которых непросто приходится немецкому бизнесу. Эта тема была не единственной спорной на переговорах.
В отличие от президента Франции, которого Вашингтон окружал всеми возможными почестями в течение трех дней, на визит канцлера Германии Ангелы Меркель Белый дом заложил менее трех часов. Меркель не удостоилась даже совместного ужина с Трампом, хотя в графике президента США это время пустовало. В итоге канцлер Германии со своими помощниками ужинала в обычном ресторане и общалась с простыми американцами. А Трамп при этом сокрушался в Twitter: «Так много нужно обсудить и так мало времени».
В Белом доме он, правда, был само радушие. В отличие от прошлогоднего конфуза, когда Трамп то ли не заметил, то ли проигнорировал протянутую руку Меркель, в этот раз американский президент в самом начале встречи исполнил свой дипломатический долг.
О России речь зашла почти сразу. Комитет по разведке палаты представителей Конгресса опубликовал окончательный доклад о расследовании связей кампании Трампа с Россией. Ничего не обнаружил, и президент США не скрывал радости по этому поводу.
Дональд Трамп: «Не было сговора между кампанией Трампа и русскими! Я всегда об этом говорил, но я уже много раз говорил и другое, что не было никого, кто был бы жестче по отношению к России, чем я. С учетом сказанного, если бы мы смогли поладить с Россией, то это было бы хорошо, а не плохо».
Немецкие производители надеялись, что Меркель сможет убедить Трампа смягчить санкции в отношении России. Но если такой разговор между лидерами двух стран и был, то результат его неизвестен. По итогам канцлер лишь отметила, что Германия и США сейчас оценивают эффект от санкций, а в целом действуют заодно.
Ангела Меркель: «Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом у нас существует единство с США».
Не получила Меркель и твердого ответа по вопросу снятия американских пошлин на алюминий и сталь, которые должны вступить в действие с 1 мая. Этот вопрос был одним из ключевых на переговорах, но удалось ли лидерам договориться — неизвестно. На пресс-конференции канцлер Германии подчеркнула, что решение по-прежнему в руках президента Трампа.
Обсуждение договоренностей по ядерной программе Ирана, из которых США возможно выйдут 12 мая, от чего Меркель хотела попытаться Трампа отговорить, судя по всему, тоже зашло в тупик. Канцлер Германии сказала лишь, что дипломаты двух стран продолжат обсуждать возможные варианты действий. Дональд Трамп тоже отказался обсуждать свои планы, подчеркнув лишь, что Ирана с ядерным оружием он не потерпит.
Главы государств улыбались друг другу, изредка звучали заверения в единстве, но было очевидно, что миссия Меркель в Вашингтоне не увенчалась успехом. И договориться с Трампом у нее не получилось.
Что теплый прием, как в случае с Макроном, что прохладный, как с Меркель, но ни президенту Франции, ни канцлеру Германии, похоже, не удалось убедить Трампа ни по одной из наболевших тем. Президент США недвусмысленно дал понять, кто именно будет решать, какую политическую и экономическую погоду устанавливать.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
В Белом доме он, правда, был само радушие. В отличие от прошлогоднего конфуза, когда Трамп то ли не заметил, то ли проигнорировал протянутую руку Меркель, в этот раз американский президент в самом начале встречи исполнил свой дипломатический долг.
О России речь зашла почти сразу. Комитет по разведке палаты представителей Конгресса опубликовал окончательный доклад о расследовании связей кампании Трампа с Россией. Ничего не обнаружил, и президент США не скрывал радости по этому поводу.
Дональд Трамп: «Не было сговора между кампанией Трампа и русскими! Я всегда об этом говорил, но я уже много раз говорил и другое, что не было никого, кто был бы жестче по отношению к России, чем я. С учетом сказанного, если бы мы смогли поладить с Россией, то это было бы хорошо, а не плохо».
Немецкие производители надеялись, что Меркель сможет убедить Трампа смягчить санкции в отношении России. Но если такой разговор между лидерами двух стран и был, то результат его неизвестен. По итогам канцлер лишь отметила, что Германия и США сейчас оценивают эффект от санкций, а в целом действуют заодно.
Ангела Меркель: «Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом у нас существует единство с США».
Не получила Меркель и твердого ответа по вопросу снятия американских пошлин на алюминий и сталь, которые должны вступить в действие с 1 мая. Этот вопрос был одним из ключевых на переговорах, но удалось ли лидерам договориться — неизвестно. На пресс-конференции канцлер Германии подчеркнула, что решение по-прежнему в руках президента Трампа.
Обсуждение договоренностей по ядерной программе Ирана, из которых США возможно выйдут 12 мая, от чего Меркель хотела попытаться Трампа отговорить, судя по всему, тоже зашло в тупик. Канцлер Германии сказала лишь, что дипломаты двух стран продолжат обсуждать возможные варианты действий. Дональд Трамп тоже отказался обсуждать свои планы, подчеркнув лишь, что Ирана с ядерным оружием он не потерпит.
Главы государств улыбались друг другу, изредка звучали заверения в единстве, но было очевидно, что миссия Меркель в Вашингтоне не увенчалась успехом. И договориться с Трампом у нее не получилось.
Что теплый прием, как в случае с Макроном, что прохладный, как с Меркель, но ни президенту Франции, ни канцлеру Германии, похоже, не удалось убедить Трампа ни по одной из наболевших тем. Президент США недвусмысленно дал понять, кто именно будет решать, какую политическую и экономическую погоду устанавливать.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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