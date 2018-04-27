В США опубликован окончательный доклад о расследовании связей Трампа с РФ

Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал полную версию рассекреченного доклада, посвященного расследованию связей Дональда Трампа с Россией. Согласно тексту документа, никаких свидетельств «сговора» Трампа с Кремлем найти не удалось.
Опубликованный на сайте Комитета по разведке «окончательно отредактированный» доклад занимает более 250 страниц (pdf-файл), и многие фрагменты текста в нем закрашены черным, поскольку спецслужбы оценили их как секретные.
Так или иначе, в докладе говорится, что «никто из опрошенных свидетелей не привел свидетельств сговора, координации или заговора между предвыборным штабом Трампа и правительством России». Что же касается встреч окружения Трампа с российскими чиновниками, в том числе с тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком, то это не является свидетельством сговора, отмечается в докладе.
При этом отмечается, что, согласно расследованию, штабы Трампа и Хиллари Клинтон «предпринимали необдуманные действия». Одним из таких действий названа сына Трампа Дональда-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой и «спорадические коммуникации» штаба Трампа с организацией WikiLeaks.
Тем не менее в документе утверждается, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов США, используя соцсети, кибератаки и государственные СМИ.
Отметим, что первоначальную версию этого доклада американский комитет по разведке обнародовал в марте этого года. Выводы были теми же: свидетельств сговора или сотрудничества штаба Трампа с Кремлем найти не удалось.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах осенью 2016 года в США стали звучать утверждения о том, что эта победа якобы стала результатом российского вмешательства. В Москве эти обвинения неоднократно отвергали.
Так или иначе, в докладе говорится, что «никто из опрошенных свидетелей не привел свидетельств сговора, координации или заговора между предвыборным штабом Трампа и правительством России». Что же касается встреч окружения Трампа с российскими чиновниками, в том числе с тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком, то это не является свидетельством сговора, отмечается в докладе.
При этом отмечается, что, согласно расследованию, штабы Трампа и Хиллари Клинтон «предпринимали необдуманные действия». Одним из таких действий названа сына Трампа Дональда-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой и «спорадические коммуникации» штаба Трампа с организацией WikiLeaks.
Тем не менее в документе утверждается, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов США, используя соцсети, кибератаки и государственные СМИ.
Отметим, что первоначальную версию этого доклада американский комитет по разведке обнародовал в марте этого года. Выводы были теми же: свидетельств сговора или сотрудничества штаба Трампа с Кремлем найти не удалось.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах осенью 2016 года в США стали звучать утверждения о том, что эта победа якобы стала результатом российского вмешательства. В Москве эти обвинения неоднократно отвергали.
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