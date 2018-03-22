В США не нашли доказательств сговора Трампа с Россией

Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет по итогам длившегося более года расследования «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году. Доказательств того, что штаб Дональда Трампа был связан с Россией не найдено.
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В докладе, опубликованном на сайте комитета, говорится, что «никто из опрошенных свидетелей не привел свидетельств сговора, координации или заговора между штабом Трампа и правительством России»
Кроме того, согласно документу, «комитет не нашел доказательств того, что бизнес президента Трампа до его решения участвовать в выборах заложил основу для сговора (с Россией) в ходе предвыборной кампании».
При этом авторы доклада отмечают, что в результате противодействия, которую кандидатура Дональда Трампа встретила среди руководства Ресубликанской партии, в его команду попали «менее опытные советники с пророссийскими взглядами» Джордж Пападопулос и Пейдж Картер. Однако их попытки наладить контакты между кампанией Трампа и российскими властями успехом не увенчались.
Более того, в документе говорится, что со стороны Москвы, возможно, были попытки установить секретный канал связи с представителями Трампа после его победы. Это опять же свидетельствует об отсутствии сговора, потому что иначе этот канал не был бы нужен.
Также комитет не нашел свидетельств того, что встречи соратников Трампа, в том числе генпрокурора Джеффа Сешнса, с официальными представителями Москвы, в частности с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком, имели признаки сговора или координации с российским правительством.
Напомним, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах осенью 2016 года в США не утихают разговоры о том, что эта победа якобы стала результатом российского вмешательства. В Москве эти обвинения неоднократно отвергали.
Помимо нескольких комитетов Конгресса, расследованием гипотетического «российского вмешательства» в выборы сейчас также занимается специальный прокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллер.
Кроме того, согласно документу, «комитет не нашел доказательств того, что бизнес президента Трампа до его решения участвовать в выборах заложил основу для сговора (с Россией) в ходе предвыборной кампании».
При этом авторы доклада отмечают, что в результате противодействия, которую кандидатура Дональда Трампа встретила среди руководства Ресубликанской партии, в его команду попали «менее опытные советники с пророссийскими взглядами» Джордж Пападопулос и Пейдж Картер. Однако их попытки наладить контакты между кампанией Трампа и российскими властями успехом не увенчались.
Более того, в документе говорится, что со стороны Москвы, возможно, были попытки установить секретный канал связи с представителями Трампа после его победы. Это опять же свидетельствует об отсутствии сговора, потому что иначе этот канал не был бы нужен.
Также комитет не нашел свидетельств того, что встречи соратников Трампа, в том числе генпрокурора Джеффа Сешнса, с официальными представителями Москвы, в частности с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком, имели признаки сговора или координации с российским правительством.
Напомним, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах осенью 2016 года в США не утихают разговоры о том, что эта победа якобы стала результатом российского вмешательства. В Москве эти обвинения неоднократно отвергали.
Помимо нескольких комитетов Конгресса, расследованием гипотетического «российского вмешательства» в выборы сейчас также занимается специальный прокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллер.
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