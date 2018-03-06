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    ЕС намерен обложить пошлинами культовые американские товары. Европейский союз, налоги и пошлины, США, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕС намерен обложить пошлинами культовые американские товары

    ЕС намерен обложить пошлинами культовые американские товары

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    ЕС намерен обложить пошлинами культовые американские товары

    ЕС намерен обложить пошлинами культовые американские товары

      Торговая война между США и остальным миром вышла на новый уровень. Единая Европа сформулировала свои контрмеры в ответ на решение Дональда Трампа ввести пошлины на сталь. Ответ Брюсселя будет болезненным. Это не только экономическая, а еще и психологическая атака. Пошлиной обложат культовые американские товары.

      Евросоюз разработал план ответного удара в торговой войне с Соединенными Штатами. Это решение было принято после того, как президент Трамп пообещал 25-процентные пошлины на импортную сталь и 10-процентные — на алюминий. Теперь ЕС может ввести 25-процентный сбор на товары из Америки, причем такие, которые составляют ее национальную гордость — мотоциклы, бурбон, джинсы.

      Может показаться, что этот список возник в голове чиновников из Евросоюза стихийно, но вот какие совпадения: спикер Палаты представителей США Пол Райан родился и вырос в штате Висконсин. Именно здесь базируется легендарный производитель мотоциклов Harley Davidson. Лидер большинства в американском Сенате Митч Макконнел представляет штат Кентукки, а это родина и основное место производства бурбона. Наконец, лидер демократического меньшинства в Сенате Нэнси Пелоси представляет Калифорнию, где уже больше 160 лет находится штаб-квартира джинсовой компании Levi’s.

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