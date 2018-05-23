Дорожный патруль <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дорожный патруль 16+
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  

    СМИ: США могут сократить экспорт стали и алюминия из ЕС на 10%

    комментировать

    СМИ: США могут сократить экспорт стали и алюминия из ЕС на 10%

    СМИ: США могут сократить экспорт стали и алюминия из ЕС на 10%

    Вашингтон предложил Брюсселю два варианта ведения торговли сталью и алюминием, и оба должны привести к сокращению экспорта из ЕС на 10%.

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сократить на 10% экспорт стали и алюминия их Евросоюза. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

    По данным собеседников издания, Вашингтон предложил Брюсселю два варианта решения торгового конфликта, и оба приведут к сокращению экспорта из ЕС на 10%. Первый вариант — введение квоты в 90% от экспорта в 2017 году, а второй — тарифная квота, которая также приведет к сокращению экспорта. Информацию о двух опциях изданию подтвердила министр предпринимательства и технологий Польши Ядвига Эмилевич.

    Дипломатический источник газеты сообщил, что ЕС не согласится с квотами, так как считает ограничение экспорта незаконным шагом.

    Напомним, в конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. При этом Вашингтон до 1 июня приостановил действие этих тарифов для ряда государств, в том числе стран Евросоюза. Однако Белый дом настаивал на том, чтобы страны Европы ввели квоты на поставки американских товаров в обмен на освобождение от тарифов на сталь и алюминий.

    Ранее в Еврокомиссии пригрозили США «тройной реакцией» на возможное введение торговых пошлин. Так, ЕС оставляет за собой право обратиться в ВТО, ввести пошлины на американские товары, а также принять дополнительные меры по поддержке европейских производителей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru