СМИ: США могут сократить экспорт стали и алюминия из ЕС на 10%

Вашингтон предложил Брюсселю два варианта ведения торговли сталью и алюминием, и оба должны привести к сокращению экспорта из ЕС на 10%.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сократить на 10% экспорт стали и алюминия их Евросоюза. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
По данным собеседников издания, Вашингтон предложил Брюсселю два варианта решения торгового конфликта, и оба приведут к сокращению экспорта из ЕС на 10%. Первый вариант — введение квоты в 90% от экспорта в 2017 году, а второй — тарифная квота, которая также приведет к сокращению экспорта. Информацию о двух опциях изданию подтвердила министр предпринимательства и технологий Польши Ядвига Эмилевич.
Дипломатический источник газеты сообщил, что ЕС не согласится с квотами, так как считает ограничение экспорта незаконным шагом.
Напомним, в конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. При этом Вашингтон до 1 июня приостановил действие этих тарифов для ряда государств, в том числе стран Евросоюза. Однако Белый дом настаивал на том, чтобы страны Европы ввели квоты на поставки американских товаров в обмен на освобождение от тарифов на сталь и алюминий.
Ранее в Еврокомиссии пригрозили США «тройной реакцией» на возможное введение торговых пошлин. Так, ЕС оставляет за собой право обратиться в ВТО, ввести пошлины на американские товары, а также принять дополнительные меры по поддержке европейских производителей.
По данным собеседников издания, Вашингтон предложил Брюсселю два варианта решения торгового конфликта, и оба приведут к сокращению экспорта из ЕС на 10%. Первый вариант — введение квоты в 90% от экспорта в 2017 году, а второй — тарифная квота, которая также приведет к сокращению экспорта. Информацию о двух опциях изданию подтвердила министр предпринимательства и технологий Польши Ядвига Эмилевич.
Дипломатический источник газеты сообщил, что ЕС не согласится с квотами, так как считает ограничение экспорта незаконным шагом.
Напомним, в конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. При этом Вашингтон до 1 июня приостановил действие этих тарифов для ряда государств, в том числе стран Евросоюза. Однако Белый дом настаивал на том, чтобы страны Европы ввели квоты на поставки американских товаров в обмен на освобождение от тарифов на сталь и алюминий.
Ранее в Еврокомиссии пригрозили США «тройной реакцией» на возможное введение торговых пошлин. Так, ЕС оставляет за собой право обратиться в ВТО, ввести пошлины на американские товары, а также принять дополнительные меры по поддержке европейских производителей.
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