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    Санкции США против Ирана поставили Европу перед трудным выбором. Европарламент, Иран, МАГАТЭ, США, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСанкции США против Ирана поставили Европу перед трудным выбором

    Санкции США против Ирана поставили Европу перед трудным выбором

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    Санкции США против Ирана поставили Европу перед трудным выбором

    Санкции США против Ирана поставили Европу перед трудным выбором

      Сегодня Европа решает, как вести себя с союзником, который перешел на язык прямых угроз. Это главный вопрос заседания Совета ЕС по иностранным делам, посвященного торговым отношениям с Соединенными Штатами. И он напрямую связан с ситуацией вокруг Ирана и выходом США из ядерной сделки.

      В Брюсселе понимают, что если европейцы поддержат позицию Трампа по Ирану, тогда их, возможно, избавят от американских пошлин на сталь и алюминий. То есть со стороны Вашингтона — это такой экономический шантаж.

      По сути у Европы дилемма — терять деньги на экспорте стали или из-за санкций против Ирана. Что выберут европейцы? Об этом — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.

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