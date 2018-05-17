Лидеры ЕС обвинили США в покушении на экономический суверенитет Европы

Отношения Евросоюза и США сегодня дали новую трещину. Европа поставила Вашингтону ультиматум: безоговорочная отмена таможенных пошлин на металлы в ответ на переговоры о реформе международной торговли. Кроме того, лидеры ЕС на саммите в Софии отказались последовать примеру США и выйти из сделки по иранской ядерной программе.
Еще недавно и Меркель, и Макрон торопились с визитами в США. Президент Франции хотел «задружиться навеки», канцлер Германии надеялась убедить американского президента действовать с оглядкой на мир. Но американский президент по-прежнему стоит на своем: пошлинам на металлы в отношении Европы быть, ядерной сделке с Ираном — нет.
В итоге европейцы не выдержали. Формальный саммит Евросоюза по балканскому партнерству в Софии превратился по сути в первое за последние много лет противостояние Евросоюза и США. Еще недавно было невозможно услышать из уст премьера Нидерландов Рютте слова об упрямстве США и подорванных отношениях. Но председатель Евросовета Дональд Туск в своей антиамериканской риторике пошел еще дальше.
Дональд Туск: «Реальная геополитическая проблема — это не непредсказуемый оппонент или враг. Проблема — это когда твой ближайший друг непредсказуем. Я не шучу, это суть нашей сегодняшней проблемы с нашими друзьями по ту сторону Атлантики».
И вот уже Эммануэль Макрон говорит о том, что ядерную сделку с Ираном необходимо не только сохранить, но и дополнить и расширить, чтобы включить пути решения ракетной проблемы и вопросы о роли Ирана в регионе.
При этом Евросоюз уже сформулировал пакет технических предложений для защиты от санкций европейских компаний — как участвующих в иранском досье, так и тех, которые могут пострадать от введения пошлин на металлы.
Эммануэль Макрон: «Мы защищаем коммерческий суверенитет Европы, и мы требуем, чтобы нас исключили без условий и ограничений по времени из тарифов США на сталь и алюминий. Мы готовы вести переговоры с США по реформе международной торговли и механизмов ВТО, но предварительным условием должна стать безоговорочная отмена всех тарифов США для ЕС без ограничений по времени».
Европейцы пытаются пройти по очень тонкому лезвию — сохранить партнерские отношения с Соединенными Штатами и позаботиться о собственном бизнесе, поскольку бизнес-круги напрямую связаны с настроениями электората.
Пётр Искендеров, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН: «Экономический и политический вес Евросоюза не позволяет ему на равных противодействовать США. И очевидно, что в этом противостоянии, если оно будет продолжаться и углубляться, в конечном итоге США одержат победу. Максимум, на что может рассчитывать Европейский союз, — это попытаться добиться определенных уступок и исключений для собственных компаний, смягчения ограничительных мер».
И вот уже тему иранского ядерного досье Ангела Меркель намеревается обсуждать с Владимиром Путиным в Сочи. А Макрон сделает то же самое спустя неделю в Санкт-Петербурге. Сложно представить, что в нынешней ситуации Евросоюз резко повернется от США в сторону России, но в Европе прекрасно понимают, что противостоять Вашингтону можно только в партнерстве с Москвой.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Глускера.
В итоге европейцы не выдержали. Формальный саммит Евросоюза по балканскому партнерству в Софии превратился по сути в первое за последние много лет противостояние Евросоюза и США. Еще недавно было невозможно услышать из уст премьера Нидерландов Рютте слова об упрямстве США и подорванных отношениях. Но председатель Евросовета Дональд Туск в своей антиамериканской риторике пошел еще дальше.
Дональд Туск: «Реальная геополитическая проблема — это не непредсказуемый оппонент или враг. Проблема — это когда твой ближайший друг непредсказуем. Я не шучу, это суть нашей сегодняшней проблемы с нашими друзьями по ту сторону Атлантики».
И вот уже Эммануэль Макрон говорит о том, что ядерную сделку с Ираном необходимо не только сохранить, но и дополнить и расширить, чтобы включить пути решения ракетной проблемы и вопросы о роли Ирана в регионе.
При этом Евросоюз уже сформулировал пакет технических предложений для защиты от санкций европейских компаний — как участвующих в иранском досье, так и тех, которые могут пострадать от введения пошлин на металлы.
Эммануэль Макрон: «Мы защищаем коммерческий суверенитет Европы, и мы требуем, чтобы нас исключили без условий и ограничений по времени из тарифов США на сталь и алюминий. Мы готовы вести переговоры с США по реформе международной торговли и механизмов ВТО, но предварительным условием должна стать безоговорочная отмена всех тарифов США для ЕС без ограничений по времени».
Европейцы пытаются пройти по очень тонкому лезвию — сохранить партнерские отношения с Соединенными Штатами и позаботиться о собственном бизнесе, поскольку бизнес-круги напрямую связаны с настроениями электората.
Пётр Искендеров, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН: «Экономический и политический вес Евросоюза не позволяет ему на равных противодействовать США. И очевидно, что в этом противостоянии, если оно будет продолжаться и углубляться, в конечном итоге США одержат победу. Максимум, на что может рассчитывать Европейский союз, — это попытаться добиться определенных уступок и исключений для собственных компаний, смягчения ограничительных мер».
И вот уже тему иранского ядерного досье Ангела Меркель намеревается обсуждать с Владимиром Путиным в Сочи. А Макрон сделает то же самое спустя неделю в Санкт-Петербурге. Сложно представить, что в нынешней ситуации Евросоюз резко повернется от США в сторону России, но в Европе прекрасно понимают, что противостоять Вашингтону можно только в партнерстве с Москвой.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Глускера.
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