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    Госдеп пригрозил Тегерану самыми жесткими санкциями в истории

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    Госдеп пригрозил Тегерану самыми жесткими санкциями в истории

    Госдеп пригрозил Тегерану самыми жесткими санкциями в истории

    Госдеп пригрозил Тегерану самыми жесткими санкциями в истории
  • Фото: Associated Press © 2018, J. Scott Applewhite

    • Госсекретарь США Майк Помпео назвал требования Вашингтона к Тегерану.

    По словам главы Госдепа, Иран должен отказаться от обогащения плутония и предоставить МАГАТЭ полный отчет по разработке ядерного оружия, а также допустить инспекторов на атомные объекты по всей стране без ограничений.

    Кроме того, Помпео потребовал от Тегерана прекратить разработку и испытания баллистических ракет, освободить всех граждан США и стран-союзников. Также госсекретарь заявил, что Иран обязан «вывести все контролируемые силы и группировки» с территории Сирии.

    Если же иранские власти откажутся выполнять условия Вашингтона, то Тегеран, по словам Помпео, может ждать «самый жесткий в истории режим санкций».

    Майк Помпео, госсекретарь США: «Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на режим. Лидеры в Тегеране не должны сомневаться в серьезности наших намерений. Санкции будут только усиливаться и становиться все более болезненными в том случае, если режим не изменит свой курс».

    Курс, выбранный нынешним руководством Ирана, Помпео назвал «неприемлемым и непродуктивным», отметив, что Тегерану придется выбирать — «сражаться, чтобы сохранить свою экономику у себя в стране, или продолжать растрачивать свое богатство на боевые действия за рубежом», передает ТАСС.

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    Напомним, 8 мая Дональд Трамп объявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и готовы снова вести жесткую санкционную политику против Тегерана. Позднее же американский лидер заявил, что рассчитывает заключить новую сделку, «которая будет лучше для Ирана».

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