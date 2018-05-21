Госдеп пригрозил Тегерану самыми жесткими санкциями в истории

Госсекретарь США Майк Помпео назвал требования Вашингтона к Тегерану.
По словам главы Госдепа, Иран должен отказаться от обогащения плутония и предоставить МАГАТЭ полный отчет по разработке ядерного оружия, а также допустить инспекторов на атомные объекты по всей стране без ограничений.
Кроме того, Помпео потребовал от Тегерана прекратить разработку и испытания баллистических ракет, освободить всех граждан США и стран-союзников. Также госсекретарь заявил, что Иран обязан «вывести все контролируемые силы и группировки» с территории Сирии.
Если же иранские власти откажутся выполнять условия Вашингтона, то Тегеран, по словам Помпео, может ждать «самый жесткий в истории режим санкций».
Майк Помпео, госсекретарь США: «Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на режим. Лидеры в Тегеране не должны сомневаться в серьезности наших намерений. Санкции будут только усиливаться и становиться все более болезненными в том случае, если режим не изменит свой курс».
Курс, выбранный нынешним руководством Ирана, Помпео назвал «неприемлемым и непродуктивным», отметив, что Тегерану придется выбирать — «сражаться, чтобы сохранить свою экономику у себя в стране, или продолжать растрачивать свое богатство на боевые действия за рубежом», передает ТАСС.
Напомним, 8 мая Дональд Трамп объявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и готовы снова вести жесткую санкционную политику против Тегерана. Позднее же американский лидер заявил, что рассчитывает заключить новую сделку, «которая будет лучше для Ирана».
Кроме того, Помпео потребовал от Тегерана прекратить разработку и испытания баллистических ракет, освободить всех граждан США и стран-союзников. Также госсекретарь заявил, что Иран обязан «вывести все контролируемые силы и группировки» с территории Сирии.
Если же иранские власти откажутся выполнять условия Вашингтона, то Тегеран, по словам Помпео, может ждать «самый жесткий в истории режим санкций».
Майк Помпео, госсекретарь США: «Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на режим. Лидеры в Тегеране не должны сомневаться в серьезности наших намерений. Санкции будут только усиливаться и становиться все более болезненными в том случае, если режим не изменит свой курс».
Курс, выбранный нынешним руководством Ирана, Помпео назвал «неприемлемым и непродуктивным», отметив, что Тегерану придется выбирать — «сражаться, чтобы сохранить свою экономику у себя в стране, или продолжать растрачивать свое богатство на боевые действия за рубежом», передает ТАСС.
Напомним, 8 мая Дональд Трамп объявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и готовы снова вести жесткую санкционную политику против Тегерана. Позднее же американский лидер заявил, что рассчитывает заключить новую сделку, «которая будет лучше для Ирана».
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