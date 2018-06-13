    В Японии обеспокоены заявлением Трампа о приостановке учений США и Южной Кореи

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    В Японии обеспокоены заявлением Трампа о приостановке учений США и Южной Кореи

    В Японии обеспокоены заявлением Трампа о приостановке учений США и Южной Кореи

    Япония обеспокоена заявлением президента Дональда Трампа о намерении приостановить совместные учения Соединённых Штатов и Южной Кореи. Об этом заявил министр обороны страны Ицунори Онодэра.

    По словам министра, учения играют важную роль для обеспечения региональной безопасности, передает ТАСС.

    Ицунори Онодэра, глава Минобороны Японии: «Учения США и Южной Кореи, а также американский воинский контингент в Южной Корее играют важную роль в обеспечении безопасности в Северо-Восточной Азии».

    смотретьИсторический саммит: Трамп и Ким посулили миру «фантастические» перемены
    Исторический саммит: Трамп и Ким посулили миру «фантастические» перемены
    Ранее сообщалось, что на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп объявил, что США прекратят проводить затратные совместные с Южной Кореей военные учения.

    Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына





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