В Японии обеспокоены заявлением Трампа о приостановке учений США и Южной Кореи

Япония обеспокоена заявлением президента Дональда Трампа о намерении приостановить совместные учения Соединённых Штатов и Южной Кореи. Об этом заявил министр обороны страны Ицунори Онодэра.
По словам министра, учения играют важную роль для обеспечения региональной безопасности, передает ТАСС.
Ицунори Онодэра, глава Минобороны Японии: «Учения США и Южной Кореи, а также американский воинский контингент в Южной Корее играют важную роль в обеспечении безопасности в Северо-Восточной Азии».
Ранее сообщалось, что на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп объявил, что США прекратят проводить затратные совместные с Южной Кореей военные учения.
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Ицунори Онодэра, глава Минобороны Японии: «Учения США и Южной Кореи, а также американский воинский контингент в Южной Корее играют важную роль в обеспечении безопасности в Северо-Восточной Азии».
Ранее сообщалось, что на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп объявил, что США прекратят проводить затратные совместные с Южной Кореей военные учения.
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
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