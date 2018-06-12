Исторический саммит: Трамп и Ким посулили миру «фантастические» перемены

Лидеры США и Северной Кореи, еще недавно обменивавшиеся угрозами и оскорблениями в адрес друг друга, сегодня обменялись рукопожатием. Удивительно долгим рукопожатием. Итог встречи в Сингапуре — подписанное соглашение о намерениях Пхеньяна отказаться от ядерного оружия и гарантии безопасности со стороны США в ответ.
Как отмечает корреспондент НТВ Иван Трушкин, Дональд Трамп и Ким Чен Ын, кажется, сами сомневались друг в друге до последнего. Кортеж Трампа прибыл на остров Сентоса, но к отелю «Капелла» не спешил, ждал выезда Кима. И в итоге формально тот добрался до места первым, с собой привез некую черную папку — что в ней было, так и осталось загадкой — а Трамп приехал следом налегке. А то, что было дальше, назвали «научной фантастикой».
12 секунд, изменившие мир. Лидеры, конечно, не видят, но в пресс-центре им в этот момент аплодировали стоя: ни один американский президент ни одному лидеру КНДР руку никогда не протягивал. А дальше замешательство двух незнакомых людей, оставшихся наедине. И это очень чувствовалось в их комментариях в первые минуты: Трамп и Ким будто друг друга подбадривают.
Отель «Капелла» с его многочисленными открытыми колоннадами позволяет рассмотреть все в деталях: один пошутил, а другой улыбнулся, и даже переводчик не нужен. А вот они неожиданно вышли к трамповскому бронированному лимузину и Ким одобрительно кивнул. Нормальные мальчишеские посиделки: похвастаться тачкой перед новым знакомым. Кто тут скажет, что еще в начале года они грозили друг другу ракетами?
Дональд Трамп: «Прекрасные отношения».
Переговоры плавно перетекли в обед: подавали фаршированные огурцы, говяжьи ребра и еще 7 блюд. Уже довольные не только обедом они готовы заключить соглашение: Трамп расписался маркером с собственным именем, Киму чужого не надо, и он взял у сестры перьевую ручку.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп: «Мы подписали исторический документ. Мир увидит фантастические перемены».
Формулировки в обнародованном в итоге тексте весьма витиеватые: Ким подтверждает «полную и непоколебимую» приверженность денуклеаризации, то есть вроде как обещает избавиться от ядерной программы. Трамп в ответ гарантирует безопасность.
Намекнул Трамп и на возможный вывод американских войск из Южной Кореи — там десятки тысяч солдат. Шел разговор и о нормальных дипотношениях — взаимных посольств у стран никогда не было. Трамп воодушевленно обещал, что процесс сближения начнется очень быстро, при этом добавляя, что ни одной уступки Киму не сделал. В любом случае эта встреча должна сделать мир несколько спокойнее: снова назвать Кима «психом» и Rocket Man после того, как едва не покатал его в своей машине, будет теперь гораздо сложнее.
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
12 секунд, изменившие мир. Лидеры, конечно, не видят, но в пресс-центре им в этот момент аплодировали стоя: ни один американский президент ни одному лидеру КНДР руку никогда не протягивал. А дальше замешательство двух незнакомых людей, оставшихся наедине. И это очень чувствовалось в их комментариях в первые минуты: Трамп и Ким будто друг друга подбадривают.
Отель «Капелла» с его многочисленными открытыми колоннадами позволяет рассмотреть все в деталях: один пошутил, а другой улыбнулся, и даже переводчик не нужен. А вот они неожиданно вышли к трамповскому бронированному лимузину и Ким одобрительно кивнул. Нормальные мальчишеские посиделки: похвастаться тачкой перед новым знакомым. Кто тут скажет, что еще в начале года они грозили друг другу ракетами?
Дональд Трамп: «Прекрасные отношения».
Переговоры плавно перетекли в обед: подавали фаршированные огурцы, говяжьи ребра и еще 7 блюд. Уже довольные не только обедом они готовы заключить соглашение: Трамп расписался маркером с собственным именем, Киму чужого не надо, и он взял у сестры перьевую ручку.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп: «Мы подписали исторический документ. Мир увидит фантастические перемены».
Формулировки в обнародованном в итоге тексте весьма витиеватые: Ким подтверждает «полную и непоколебимую» приверженность денуклеаризации, то есть вроде как обещает избавиться от ядерной программы. Трамп в ответ гарантирует безопасность.
Намекнул Трамп и на возможный вывод американских войск из Южной Кореи — там десятки тысяч солдат. Шел разговор и о нормальных дипотношениях — взаимных посольств у стран никогда не было. Трамп воодушевленно обещал, что процесс сближения начнется очень быстро, при этом добавляя, что ни одной уступки Киму не сделал. В любом случае эта встреча должна сделать мир несколько спокойнее: снова назвать Кима «психом» и Rocket Man после того, как едва не покатал его в своей машине, будет теперь гораздо сложнее.
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
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