В МИД РФ оценили слова Трампа о неуместности учений на Корейском полуострове

В российском МИД отреагировали на прошедшие в Сингапуре переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
МИД РФ: «Приветствуем проведение переговоров председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа 12 июня в Сингапуре».
Кроме того, во внешнеполитическом дипломатическом ведомстве отметили, что прекращение провокационных действий со стороны США является необходимым шагом для снижения уровня напряженности на Корейском полуострове.
МИД РФ: «Позитивно оцениваем заявление президента США по итогам встречи о неуместности проведения военных учений в процессе переговоров. Убеждены, что прекращение провокационных действий является необходимым шагом в направлении снижения уровня напряженности вокруг полуострова, создания там атмосферы доверия».
Также в МИД добавили, что продолжат содействовать поддержанию политико-дипломатического процесса вокруг Корейского полуострова.
На пресс-конференции по итогам исторических переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном Трамп объявил, что США прекратят проводить затратные совместные с Южной Кореей военные учения. «Эти учения очень дорогие, а мы оплачиваем большинство из них, — цитировал Трампа Reuters. — В нынешних обстоятельствах, когда мы ведем переговоры… Я думаю, теперь нецелесообразно проводить такие учения».
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Кроме того, во внешнеполитическом дипломатическом ведомстве отметили, что прекращение провокационных действий со стороны США является необходимым шагом для снижения уровня напряженности на Корейском полуострове.
МИД РФ: «Позитивно оцениваем заявление президента США по итогам встречи о неуместности проведения военных учений в процессе переговоров. Убеждены, что прекращение провокационных действий является необходимым шагом в направлении снижения уровня напряженности вокруг полуострова, создания там атмосферы доверия».
Также в МИД добавили, что продолжат содействовать поддержанию политико-дипломатического процесса вокруг Корейского полуострова.
На пресс-конференции по итогам исторических переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном Трамп объявил, что США прекратят проводить затратные совместные с Южной Кореей военные учения. «Эти учения очень дорогие, а мы оплачиваем большинство из них, — цитировал Трампа Reuters. — В нынешних обстоятельствах, когда мы ведем переговоры… Я думаю, теперь нецелесообразно проводить такие учения».
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
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