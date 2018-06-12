В Москве блогеры и их фанаты нарисовали огромный флаг России

День России вышел не только за пределы государства, но и за пределы планеты — на МКС.
Космонавт Олег Артемьев по видеосвязи поздравил всех россиян, пожелав здоровья, благополучия и достижений на благо Родины.
Сразу в нескольких городах состоялись встречи с популярными блогерами. Их многочисленные подписчики могли вживую задать свои кумирам любые вопросы. В Москве это завершилось флешмобом — и авторы интернет-дневников, и их читатели вместе нарисовали огромный флаг России.
В Крыму по случают праздника устроили автопробег. Сотни машин из разных регионов проехали от поселка Веселовка Краснодарского края до главной достопримечательности Керчи — горы Митридат. Часть пути проходила по новому Крымскому мосту, где можно было насладиться великолепными видами и отличной погодой.
Конечно, в этом году особенно много мероприятий, связанных с футболом. В парке Горького, например, можно было погонять мяч, пообщаться с известным спортивным комментатором Владимиром Стогниенко или познакомиться с болельщиками из Мексики, которые бурно выражали любовь к России.
Сразу в нескольких городах состоялись встречи с популярными блогерами. Их многочисленные подписчики могли вживую задать свои кумирам любые вопросы. В Москве это завершилось флешмобом — и авторы интернет-дневников, и их читатели вместе нарисовали огромный флаг России.
В Крыму по случают праздника устроили автопробег. Сотни машин из разных регионов проехали от поселка Веселовка Краснодарского края до главной достопримечательности Керчи — горы Митридат. Часть пути проходила по новому Крымскому мосту, где можно было насладиться великолепными видами и отличной погодой.
Конечно, в этом году особенно много мероприятий, связанных с футболом. В парке Горького, например, можно было погонять мяч, пообщаться с известным спортивным комментатором Владимиром Стогниенко или познакомиться с болельщиками из Мексики, которые бурно выражали любовь к России.
Комментарии