Российский космонавт с орбиты поздравил сограждан с Днем России

Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев с борта Международной космической станции (МКС) поздравил россиян с Днём России, видео опубликовал Роскосмос.

Артемьев прибыл на МКС 23 марта. Еще один российский космонавт — Сергей Прокопьев, прибыл на станцию совсем недавно — 8 июня.



Олег Артемьев: «В этот день я хочу пожелать вам неизменного чувства гордости за нашу страну, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины. С Днем России!».



По словам Артемьева, День России, отмечаемый 12 июня, объединяет всех россиян в единую нацию и придает чувство гордости и ответственности за Родину.



Ракетно-космическую промышленность он назвал неотъемлемой частью России и отметил тот «научно-технический потенциал, который был накоплен за предыдущие, во многом непростые десятилетия». Космонавт считает, что сейчас Россия готова к «научным и техническим прорывам во всех направлениях».



Олег Артемьев: «Благодаря труду миллионов ученых, рабочих, энтузиастов, Россия сегодня считается одной из мощнейших космических держав. Поэтому сегодня мы гордимся нашей историей, делами наших великих предшественников».