В Крыму День России отметили массовым автопробегом

Сегодня по всей стране отмечают праздник, приуроченный к принятию декларации о суверенитете России.
В Крыму в День России состоялся массовый автопробег — 250 машин и квадроциклов стартовали от поселка Веселовка, проехали по Крымскому мосту и финишировали на горе Митридат в Керчи, где возложили цветы к обелиску Славы.
С космической орбиты россиян поздравил Олег Артемьев. По словам члена экипажа МКС, праздник объединяет жителей страны в одну нацию, придает людям чувство гордости и ответственности за родину.
С космической орбиты россиян поздравил Олег Артемьев. По словам члена экипажа МКС, праздник объединяет жителей страны в одну нацию, придает людям чувство гордости и ответственности за родину.
Крымский мостНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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