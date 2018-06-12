    В Крыму День России отметили массовым автопробегом. Крым, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Крыму День России отметили массовым автопробегом

    В Крыму День России отметили массовым автопробегом

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    В Крыму День России отметили массовым автопробегом

    В Крыму День России отметили массовым автопробегом

      Сегодня по всей стране отмечают праздник, приуроченный к принятию декларации о суверенитете России.

      В Крыму в День России состоялся массовый автопробег — 250 машин и квадроциклов стартовали от поселка Веселовка, проехали по Крымскому мосту и финишировали на горе Митридат в Керчи, где возложили цветы к обелиску Славы.

      С космической орбиты россиян поздравил Олег Артемьев. По словам члена экипажа МКС, праздник объединяет жителей страны в одну нацию, придает людям чувство гордости и ответственности за родину.
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