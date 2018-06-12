    СК намерен задержать владельца лодочной станции после ЧП с катамараном на Волге

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    • Фото: 34.mchs.gov.ru
    СК намерен задержать владельца лодочной станции после ЧП с катамараном на Волге

    СК намерен задержать владельца лодочной станции после ЧП с катамараном на Волге

    СК намерен задержать владельца лодочной станции после ЧП с катамараном на Волге
  • Фото: 34.mchs.gov.ru

    • Следователи планируют задержать владельца лодочной станции, с которой катамаран вышел в акваторию Волги, где столкнулся с баржей.

    Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, «решается вопрос о задержании владельца лодочной станции, не предпринявшего никаких действий по предотвращению выхода катамарана в акваторию Волги».

    В понедельник вечером в результате столкновения катамарана с баржей погибли 11 человек. Пятерым из 16 находившихся на борту удалось спастись. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.

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    По версии следствия, виновником столкновения стал владелец катамарана, который проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи. Более того, по предварительным данным судебно-медицинских экспертов, владелец судна был пьян. Сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на учетах с 2017 года.

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