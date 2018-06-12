В Волгограде отменили праздничные мероприятия в связи с гибелью 11 человек на Волге

Праздничные мероприятия в честь Дня России отменены в Волгограде в связи с крушением катамарана, который столкнулся с баржей на Волге.
Глава региона Андрей Бочаров принял решение отменить все праздничные мероприятия, которые были запланированы на сегодня в Волгограде в связи с Днем России. Об этом сообщили в обладминистрации.
Накануне у грузового порта Ворошиловского района Волгограда прогулочный катамаран столкнулся с баржей, которая фактически подмяла его под себя. Крушение произошло в 250 метрах от берега. В результате погибли 11 человек, спастись удалось пятерым пассажирам катамарана, трое из них доставлены в больницы. С родственниками жертв работают психологи.
По данным источника ТАСС в экстренных службах Волгограда, на катамаран не было разрешительных документов.
Накануне у грузового порта Ворошиловского района Волгограда прогулочный катамаран столкнулся с баржей, которая фактически подмяла его под себя. Крушение произошло в 250 метрах от берега. В результате погибли 11 человек, спастись удалось пятерым пассажирам катамарана, трое из них доставлены в больницы. С родственниками жертв работают психологи.
По данным источника ТАСС в экстренных службах Волгограда, на катамаран не было разрешительных документов.
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