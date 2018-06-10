Порошенко поблагодарил G7 за «мощный сигнал поддержки Украины»

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил лидеров стран «большей семерки», саммит которой состоялся накануне в Канаде, за «мощный сигнал поддержки Украины».
Кремлю следует избавиться от своих иллюзий, заявил украинский президент Пётр Порошенко и поблагодарил в Facebook лидеров «группы семи» за поддержку.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Благодарен лидерам „большой семерки“ и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины. Саммит в Шарлевуа и мои контакты с руководством „семерки“ накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира. Приветствую четкий консолидированный месседж наших партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства. Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии в Донбассе и возвращение Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательства во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти».
В итоговом коммюнике саммита G7 говорится, что лидеры стран готовы усилить санкции против РФ, «если ее действия этого потребуют». Лидеры стран «большой семерки» договорились создать новый механизм для реагирования на действия «враждебных государств», в том числе России. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «растущей угрозе» и «злонамеренных действиях России».
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинил РФ во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. Москва приняла ответные меры и отвергла все обвинения. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Благодарен лидерам „большой семерки“ и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины. Саммит в Шарлевуа и мои контакты с руководством „семерки“ накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира. Приветствую четкий консолидированный месседж наших партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства. Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии в Донбассе и возвращение Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательства во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти».
В итоговом коммюнике саммита G7 говорится, что лидеры стран готовы усилить санкции против РФ, «если ее действия этого потребуют». Лидеры стран «большой семерки» договорились создать новый механизм для реагирования на действия «враждебных государств», в том числе России. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «растущей угрозе» и «злонамеренных действиях России».
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинил РФ во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. Москва приняла ответные меры и отвергла все обвинения. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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