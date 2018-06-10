«Вызов хулигана в учительскую»: в Сети бурно обсуждают фото Трампа с лидерами G7

Саммит G7 завершился в Канаде на фоне внешнего единства, продемонстрированного лидерами этого неформального объединения экономически развитых государств. Однако продлилось это впечатление совсем недолго, а именно до первого твита президента США Дональда Трампа.
Складывалось ощущение, что американский лидер сменил гнев на милость, его заявления стали менее резкими, он хвалил своих коллег и на итоговой пресс-конференции внезапно выступил с инициативой создать зону беспошлинной торговли с G7. Однако напряжение присутствовало. Это иллюстрирует появившееся в мировых СМИ фото, распространенное германским правительством. Изображение дает возможность представить, какая атмосфера царила на саммите «большой семерки».
На снимке Дональд Трамп со скрещенными на груди руками сидит на стуле и с каменным лицом смотрит на опирающуюся на стол Ангелу Меркель. Канцлер ФРГ стоит прямо напротив главы Белого дома и пристально смотрит ему в глаза. Рядом с Меркель замер президент Франции Эммануэль Макрон. Судя по фото, он пытается в чем-то убедить американского коллегу.
Этот снимок вызвал бурную реакцию в Интернете. Фотографии, которую пресс-служба Меркель сопроводила подписью «спонтанная встреча между рабочими сессиями», пользователи Рунета дали другое название — «вызов хулигана в учительскую».
Президент США уехал с саммита первым. Накануне еще до обеда Трамп отправился, по его собственным словам, «с миссией мира» в Сингапур, где 12 июня его ждет историческая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
На снимке Дональд Трамп со скрещенными на груди руками сидит на стуле и с каменным лицом смотрит на опирающуюся на стол Ангелу Меркель. Канцлер ФРГ стоит прямо напротив главы Белого дома и пристально смотрит ему в глаза. Рядом с Меркель замер президент Франции Эммануэль Макрон. Судя по фото, он пытается в чем-то убедить американского коллегу.
Этот снимок вызвал бурную реакцию в Интернете. Фотографии, которую пресс-служба Меркель сопроводила подписью «спонтанная встреча между рабочими сессиями», пользователи Рунета дали другое название — «вызов хулигана в учительскую».
Президент США уехал с саммита первым. Накануне еще до обеда Трамп отправился, по его собственным словам, «с миссией мира» в Сингапур, где 12 июня его ждет историческая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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