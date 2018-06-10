Вице-президент США: Трамп готовился к встрече с Ким Чен Ыном всю свою жизнь

Вице-президент США рассказал об ожиданиях от встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Выступая на праздничном вечере христианской неправительственной организации «Коалиция веры и свободы» в Вашингтоне вице-президент США Майкл Пенс заявил, что глава Белого Дома готовился к американо-северокорейскому саммиту «всю свою жизнь».
Майкл Пенс, вице-президент США: «Наступает исторический саммит между президентом США и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Как заявил президент Трамп на этой неделе, он с уверенностью подходит к этому саммиту. Правда состоит в том, что Трамп готовился к этому всю свою жизнь».
По словам Пенса, Дональд Трамп «положил конец неудавшимся политическим решениям и нарушенным обещаниям, которые продолжались годами». По мнению Пенса, именно «беспрецедентное экономическое и дипломатическое давление» на КНДР «привело к изменению» курса Пхеньяна.
Майкл Пенс: «Северная Корея приняла участие в зимних Олимпийских играх и провела прорывной саммит с Южной Кореей. Северная Корея приостановила все ядерные и ракетные испытания. Без каких-либо уступок со стороны США несколько недель назад Пхеньян освободил из-под стражи американцев корейского происхождения».
Пенс выразил уверенность в том, что, если Трамп поймет, что Ким Чен Ын несерьезно относится к урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова, то Трамп «не станет тратить время и не повторит ошибок прошлого».
Майкл Пенс: «Президент действительно считает, что Ким Чен Ын хочет сделать что-то великое для своего народа, но, как сказал президент, посмотрим, что произойдет».
Ранее Трамп выразил уверенность в том, что «встреча в Сингапуре не пройдет впустую» и что он сам нацелен на «замечательный результат» встречи с лидером Северной Кореи.
Напомним, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться на сингапурском острове Сентоса 12 июня в отеле «Капелла». Саммит может привести к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей, которые официально находятся в состоянии войны с начала 1950-х годов. Трамп уже заявлял, что при встрече в Сингапуре никаких документов подписано не будет. Но накануне вылета в Сингапур допустил вероятность отмены кампании «максимального давления» на Северную Корею.
Майкл Пенс, вице-президент США: «Наступает исторический саммит между президентом США и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Как заявил президент Трамп на этой неделе, он с уверенностью подходит к этому саммиту. Правда состоит в том, что Трамп готовился к этому всю свою жизнь».
По словам Пенса, Дональд Трамп «положил конец неудавшимся политическим решениям и нарушенным обещаниям, которые продолжались годами». По мнению Пенса, именно «беспрецедентное экономическое и дипломатическое давление» на КНДР «привело к изменению» курса Пхеньяна.
Майкл Пенс: «Северная Корея приняла участие в зимних Олимпийских играх и провела прорывной саммит с Южной Кореей. Северная Корея приостановила все ядерные и ракетные испытания. Без каких-либо уступок со стороны США несколько недель назад Пхеньян освободил из-под стражи американцев корейского происхождения».
Пенс выразил уверенность в том, что, если Трамп поймет, что Ким Чен Ын несерьезно относится к урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова, то Трамп «не станет тратить время и не повторит ошибок прошлого».
Майкл Пенс: «Президент действительно считает, что Ким Чен Ын хочет сделать что-то великое для своего народа, но, как сказал президент, посмотрим, что произойдет».
Ранее Трамп выразил уверенность в том, что «встреча в Сингапуре не пройдет впустую» и что он сам нацелен на «замечательный результат» встречи с лидером Северной Кореи.
Напомним, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться на сингапурском острове Сентоса 12 июня в отеле «Капелла». Саммит может привести к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей, которые официально находятся в состоянии войны с начала 1950-х годов. Трамп уже заявлял, что при встрече в Сингапуре никаких документов подписано не будет. Но накануне вылета в Сингапур допустил вероятность отмены кампании «максимального давления» на Северную Корею.
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