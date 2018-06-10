Путин оценил стремление Пхеньяна, Сеула и Вашингтона к диалогу

На на расширенном заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао президент РФ Владимир Путин позитивно оценил усилия Соединенных Штатов, КНДР и Южной Кореи наладить диалог.
По словам российского лидера, Москва положительно относится к стремлению Вашингтона, Пхеньяна и Сеула к урегулированию ситуации на Корейском полуострове.
Владимир Путин, президент РФ: «Существенное влияние на ситуацию с безопасностью на пространстве ШОС оказывает проблема Корейского полуострова. Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем дорожной карты по урегулированию. По линии ШОС следует и далее оказывать содействие нормализации обстановки в регионе. Россия приветствует предстоящий саммит США — КНДР и отмечает большой вклад Китая в разрешение кризиса на Корейском полуострове».
Президент США Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером в Сингапуре 12 июня. В СМИ появилась информация, что глава Белого дома намерен один на один пообщаться с Ким Чен Ыном в самом начале саммита. Переговоры начнутся во вторник 9:00 по сингапурскому времени (4:00 по Москве). По данным американских источников, их планируется завершить вечером в тот же день.
Самолет американского президента, как ожидается, приземлится в Сингапуре в воскресенье вечером по местному времени. Историческая встреча лидеров КНДР и США состоится в отеле Capella на острове Сентоса.
Владимир Путин, президент РФ: «Существенное влияние на ситуацию с безопасностью на пространстве ШОС оказывает проблема Корейского полуострова. Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем дорожной карты по урегулированию. По линии ШОС следует и далее оказывать содействие нормализации обстановки в регионе. Россия приветствует предстоящий саммит США — КНДР и отмечает большой вклад Китая в разрешение кризиса на Корейском полуострове».
Президент США Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером в Сингапуре 12 июня. В СМИ появилась информация, что глава Белого дома намерен один на один пообщаться с Ким Чен Ыном в самом начале саммита. Переговоры начнутся во вторник 9:00 по сингапурскому времени (4:00 по Москве). По данным американских источников, их планируется завершить вечером в тот же день.
Самолет американского президента, как ожидается, приземлится в Сингапуре в воскресенье вечером по местному времени. Историческая встреча лидеров КНДР и США состоится в отеле Capella на острове Сентоса.
Комментарии