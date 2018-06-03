Один из отелей на небольшом острове Сентоса в Сингапуре, вероятно, станет местом проведения запланированной на 12 июня встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
По данным агентства Kyodo, выбор в пользу острова Сентоса сделала американская сторона — Пхеньян пока не дал официального ответа. Отмечается, что коммуникации между Вашингтоном и Пхеньяном протекают медленно, и вероятно, северокорейская сторона сейчас проверяет безопасность предложенной локации, передает ТАСС.
Площадь Сентосы составляет около 360 кв. км, от основной части Сингапура он отделен мостом 380-метровым мостом. Там расположены отели, казино и парк развлечений. Основным преимуществом места является возможность обеспечить высокий уровень безопасности во время саммита. На этой неделе на острове прошли консультации между представителями Белого дома и членом Госсовета КНДР. Стороны обсуждали логистические вопросы, связанные с проведением встречи.
Ранее президент США вновь заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.
Американский лидер уточнил, что Соединённые Штаты не намерены подписывать никаких документов во время саммита. Трамп также подтвердил, что представитель Северной Кореи передал ему послание от Ким Чен Ына. Он назвал письмо «очень интересным», но не стал раскрывать содержание документа.
Площадь Сентосы составляет около 360 кв. км, от основной части Сингапура он отделен мостом 380-метровым мостом. Там расположены отели, казино и парк развлечений. Основным преимуществом места является возможность обеспечить высокий уровень безопасности во время саммита. На этой неделе на острове прошли консультации между представителями Белого дома и членом Госсовета КНДР. Стороны обсуждали логистические вопросы, связанные с проведением встречи.
Ранее президент США вновь заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.
Американский лидер уточнил, что Соединённые Штаты не намерены подписывать никаких документов во время саммита. Трамп также подтвердил, что представитель Северной Кореи передал ему послание от Ким Чен Ына. Он назвал письмо «очень интересным», но не стал раскрывать содержание документа.
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