Авто с биотуалетом и номер с мишками: как Ким Чен Ын готовится к встрече с Трампом

Подготовку к переговорам президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном сегодня обсудили в Пханмунджоме. Саммит в Сингапуре назначен на 12 июня, но очевидно, что интрига будет сохраняться до последней минуты. Глава Белого дома превратил встречу в
реалити-шоу. В конце мая он неожиданно отменил переговоры, затем передумал. В итоге готовить встречу приходится в спешке.
Обычно саммиты глав государств планируют на месяцы и даже годы вперед. Сейчас же до переговоров остается неделя, а не согласовано ни место встречи, ни состав делегаций, ни документы.
Еще до того, как Дональд Трамп и Ким Чен Ын сядут за стол переговоров в Сингапуре, чтобы обсудить ядерное оружие Пхеньяна, их командам придется решить массу дополнительных проблем, каждая из которых может в принципе поставить крест на саммите.
В подобных случаях в действие вступает так называемый дипломатический протокол — правила этикета и церемониала, которым следуют главы государств. Вот только действующие президенты США с лидерами Северной Кореи не встречались еще никогда, поэтому совместный протокол приходится утрясать за считаные дни до встречи.
Вопросов множество. Что будут есть лидеры государств — американские бургеры, столь любимые Трампом, или корейскую лапшу? Что будут пить? Трамп, как известно, не употребляет алкоголь, а про Ким Чен Ына, наоборот, говорят, что он не прочь выпить бокал-другой вина. За каким столом они будут сидеть? Кто еще будет в комнате? Каждую подобную деталь сейчас приходится прорабатывать, чтобы никому не было обидно.
До сих пор неизвестно, что именно Трампу написал Ким Чен Ын в письме, переданном в Белый дом. Всех поразил размер конверта. Звучали предположения, что глава Северной Кореи таким образом выказывает уважение американскому президенту, зная, что тот любит все большое.
И таких неясностей пока довольно много. Например, в Сингапуре лидер КНДР рассчитывает остановиться в президентском люксе отеля Fullerton с плюшевыми мишками на кроватях. Такой номер будет стоить больше 6 тысяч долларов в сутки, но платить такие деньги Пхеньян не хочет, рассчитывая, что расходы возьмет на себя кто-то еще, но только не американцы. Если проживание Ким Чен Ына оплатит Белый дом, Пхеньян может обидеться. Да и в Вашингтоне такой ход не совсем поймут, потому что только вчера враждовали, а сегодня уже за ночлег платим.
Джон Кейсик, губернатор штата Огайо: «Я не думаю, что мы должны что-то давать этим людям. Они нас обманывали не раз. Каждый раз, когда мы были готовы договориться, они шли на попятный. Мы не должны ослаблять давление на Северную Корею. А обещания ничего не значат».
Кроме того, для полета в Сингапур делегации из Северной Кореи может потребоваться другой самолет. Ил-62, столь любимый лидером КНДР, уже старенький, поэтому такой дальний перелет может не потянуть. Придется либо садиться для дозаправки, что нежелательно, либо брать у кого-то лайнер помощнее.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, место встречи пока не называется. Среди вариантов рассматриваются отель Shangri-La в самом Сингапуре и гостиница Capella, находящаяся на острове Сентоса, расположенный недалеко от побережья. В пользу последней говорит ее обособленность. Службам безопасности, возможно, будет проще обеспечить там спокойный саммит.
Пока неясно, будет ли такая же охрана у северокорейского лидера, как во время его визита в Южную Корею, когда лимузин Ким Чен Ына постоянно сопровождали бегом 12 агентов. Но в Сингапуре расстояния будут несколько больше, поэтому охране, если протокол не изменится, придется изрядно попотеть.
Одно несомненно: машина у лидера КНДР будет своя. Говорят, что она оснащена мобильным туалетом, без которого Ким Чен Ын просто не путешествует. И это тоже вопрос безопасности — чтобы биологические отходы главы Северной Кореи не попали к противнику, который по ним может выяснить физическое состояние Ким Чен Ына.
Еще до того, как Дональд Трамп и Ким Чен Ын сядут за стол переговоров в Сингапуре, чтобы обсудить ядерное оружие Пхеньяна, их командам придется решить массу дополнительных проблем, каждая из которых может в принципе поставить крест на саммите.
В подобных случаях в действие вступает так называемый дипломатический протокол — правила этикета и церемониала, которым следуют главы государств. Вот только действующие президенты США с лидерами Северной Кореи не встречались еще никогда, поэтому совместный протокол приходится утрясать за считаные дни до встречи.
Вопросов множество. Что будут есть лидеры государств — американские бургеры, столь любимые Трампом, или корейскую лапшу? Что будут пить? Трамп, как известно, не употребляет алкоголь, а про Ким Чен Ына, наоборот, говорят, что он не прочь выпить бокал-другой вина. За каким столом они будут сидеть? Кто еще будет в комнате? Каждую подобную деталь сейчас приходится прорабатывать, чтобы никому не было обидно.
До сих пор неизвестно, что именно Трампу написал Ким Чен Ын в письме, переданном в Белый дом. Всех поразил размер конверта. Звучали предположения, что глава Северной Кореи таким образом выказывает уважение американскому президенту, зная, что тот любит все большое.
И таких неясностей пока довольно много. Например, в Сингапуре лидер КНДР рассчитывает остановиться в президентском люксе отеля Fullerton с плюшевыми мишками на кроватях. Такой номер будет стоить больше 6 тысяч долларов в сутки, но платить такие деньги Пхеньян не хочет, рассчитывая, что расходы возьмет на себя кто-то еще, но только не американцы. Если проживание Ким Чен Ына оплатит Белый дом, Пхеньян может обидеться. Да и в Вашингтоне такой ход не совсем поймут, потому что только вчера враждовали, а сегодня уже за ночлег платим.
Джон Кейсик, губернатор штата Огайо: «Я не думаю, что мы должны что-то давать этим людям. Они нас обманывали не раз. Каждый раз, когда мы были готовы договориться, они шли на попятный. Мы не должны ослаблять давление на Северную Корею. А обещания ничего не значат».
Кроме того, для полета в Сингапур делегации из Северной Кореи может потребоваться другой самолет. Ил-62, столь любимый лидером КНДР, уже старенький, поэтому такой дальний перелет может не потянуть. Придется либо садиться для дозаправки, что нежелательно, либо брать у кого-то лайнер помощнее.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, место встречи пока не называется. Среди вариантов рассматриваются отель Shangri-La в самом Сингапуре и гостиница Capella, находящаяся на острове Сентоса, расположенный недалеко от побережья. В пользу последней говорит ее обособленность. Службам безопасности, возможно, будет проще обеспечить там спокойный саммит.
Пока неясно, будет ли такая же охрана у северокорейского лидера, как во время его визита в Южную Корею, когда лимузин Ким Чен Ына постоянно сопровождали бегом 12 агентов. Но в Сингапуре расстояния будут несколько больше, поэтому охране, если протокол не изменится, придется изрядно попотеть.
Одно несомненно: машина у лидера КНДР будет своя. Говорят, что она оснащена мобильным туалетом, без которого Ким Чен Ын просто не путешествует. И это тоже вопрос безопасности — чтобы биологические отходы главы Северной Кореи не попали к противнику, который по ним может выяснить физическое состояние Ким Чен Ына.
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