СМИ узнали о проблемах с оплатой сингапурского отеля для Ким Чен Ына

Чуть больше недели остается до исторического саммита США — КНДР. Он запланирован на 12 июня в Сингапуре. Пока делегации двух стран обсуждают политические моменты встречи, организаторы решают возникшие финансовые вопросы.
По информации газеты The Washington Post, до сих пор не ясно, кто оплатит пребывание в Сингапуре северокорейской стороны. По данным издания, Пхеньян хочет, чтобы проживание Ким Чен Ына в президентском номере стоимостью около 6 тысяч долларов за ночь оплатило другое государство. США готовы это сделать, но опасаются, что такой шаг воспримут как оскорбление.
Есть и другой вариант: расходы на проживание Ким Чен Ына может взять на себя Сингапур, где уже согласились с такой идеей. Готовность оплатить размещение лидера КНДР выразила и Международная организация по запрещению ядерного оружия.
При этом до сих пор непонятно, как именно Ким Чен Ын доберется до места проведения саммита. По данным американской прессы, в Северной Корее используют устаревшие самолеты, которые не смогут преодолеть расстояние до Сингапура — это более 4,5 тысячи километров. Либо лидеру КНДР либо придется сделать остановку в Китае, либо воспользоваться чужим лайнером.
По данным издания, иностранные государства довольно часто оплачивают расходы КНДР во время международных переговоров. По одной версии, Пхеньян объясняет это бедностью страны. По другой, у КНДР попросту нет иностранной валюты, поскольку в отношении страны действуют международные санкции.
Есть и другой вариант: расходы на проживание Ким Чен Ына может взять на себя Сингапур, где уже согласились с такой идеей. Готовность оплатить размещение лидера КНДР выразила и Международная организация по запрещению ядерного оружия.
При этом до сих пор непонятно, как именно Ким Чен Ын доберется до места проведения саммита. По данным американской прессы, в Северной Корее используют устаревшие самолеты, которые не смогут преодолеть расстояние до Сингапура — это более 4,5 тысячи километров. Либо лидеру КНДР либо придется сделать остановку в Китае, либо воспользоваться чужим лайнером.
По данным издания, иностранные государства довольно часто оплачивают расходы КНДР во время международных переговоров. По одной версии, Пхеньян объясняет это бедностью страны. По другой, у КНДР попросту нет иностранной валюты, поскольку в отношении страны действуют международные санкции.
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