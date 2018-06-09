«Бедный Дональд»: Макрон раздавил руку Трампа на саммите G7

В Сети обсуждают рукопожатие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона на саммите G7 в Канаде.
На фотографии, которая была сделана на саммите G7 в ходе американо-французских переговоров, видно, как лидеры стран пристально смотрят друг на друга и очень крепко сжимают руки во время рукопожатия.
В начале встречи (которую, кстати, пришлось перенести из-за опоздания американского лидера) Эммануэль Макрон взял Дональда Трампа за локоть, потом протянул руку для рукопожатия. «Он мой друг», — сказал американский президент и протянул руку в ответ. Макрон долго жал ее и не выпускал. Когда Трамп выдернул руку, фотограф запечатлел белые следы на тыльной стороне ладони.
В соцсетях шутят, что на этой встрече Макрон явно выиграл ставшую уже традиционной «игру рукопожатий». Журналисты называют Трампа «бедным Дональдом» и «жертвой».
Чингян Чоу, журналист: «Трамп, известный своим сильным рукопожатием, стал жертвой Эммануэля Макрона. Посмотрите, какие отметины оставил француз на руке бедного Дональда».
Ли Харш: «Почему бы просто не устроить поединок по армрестлингу и не покончить с этим?»
Недовольными поведением Макрона остались представители американских СМИ.
Сюзан Хеннесси, аналитик (США): «Можно одновременно противостоять Трампу и считать показательный мачизм Макрона неприятным и контрпродуктивным».
Президент Америки Дональд Трамп еще до начала мероприятия объявил, что покинет саммит «большой семерки» досрочно. В ответ на это президент Франции Эммануль Макрон заявил, что лидеры стран не против подписать итоговый документ и вшестером. До этого Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров. Он напомнил, что ЕС имеет профицит в торговле с США в размере 151 миллиарда долларов, а Оттава не допускает на свои рынки американскую сельхозпродукцию. А после этого заявил, что Россию необходимо вернуть в состав G8.
В начале встречи (которую, кстати, пришлось перенести из-за опоздания американского лидера) Эммануэль Макрон взял Дональда Трампа за локоть, потом протянул руку для рукопожатия. «Он мой друг», — сказал американский президент и протянул руку в ответ. Макрон долго жал ее и не выпускал. Когда Трамп выдернул руку, фотограф запечатлел белые следы на тыльной стороне ладони.
В соцсетях шутят, что на этой встрече Макрон явно выиграл ставшую уже традиционной «игру рукопожатий». Журналисты называют Трампа «бедным Дональдом» и «жертвой».
Чингян Чоу, журналист: «Трамп, известный своим сильным рукопожатием, стал жертвой Эммануэля Макрона. Посмотрите, какие отметины оставил француз на руке бедного Дональда».
Ли Харш: «Почему бы просто не устроить поединок по армрестлингу и не покончить с этим?»
Недовольными поведением Макрона остались представители американских СМИ.
Сюзан Хеннесси, аналитик (США): «Можно одновременно противостоять Трампу и считать показательный мачизм Макрона неприятным и контрпродуктивным».
Trump, famous for his forceful handshake, has become a victim of Emmanuel Macron. See how the French left his mark on poor Donald’s hand. Force is strong with this one. pic.twitter.com/eeEhl2BTj0— Chungyan Chow (@ChungyanChow) 9 июня 2018 г.
Президент Америки Дональд Трамп еще до начала мероприятия объявил, что покинет саммит «большой семерки» досрочно. В ответ на это президент Франции Эммануль Макрон заявил, что лидеры стран не против подписать итоговый документ и вшестером. До этого Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров. Он напомнил, что ЕС имеет профицит в торговле с США в размере 151 миллиарда долларов, а Оттава не допускает на свои рынки американскую сельхозпродукцию. А после этого заявил, что Россию необходимо вернуть в состав G8.
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