    «Бедный Дональд»: Макрон раздавил руку Трампа на саммите G7

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    • Фото: @ChungyanChow / twitter.com
    «Бедный Дональд»: Макрон раздавил руку Трампа на саммите G7

    «Бедный Дональд»: Макрон раздавил руку Трампа на саммите G7

    «Бедный Дональд»: Макрон раздавил руку Трампа на саммите G7
  • Фото: @ChungyanChow / twitter.com

    • В Сети обсуждают рукопожатие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона на саммите G7 в Канаде.

    На фотографии, которая была сделана на саммите G7 в ходе американо-французских переговоров, видно, как лидеры стран пристально смотрят друг на друга и очень крепко сжимают руки во время рукопожатия.

    В начале встречи (которую, кстати, пришлось перенести из-за опоздания американского лидера) Эммануэль Макрон взял Дональда Трампа за локоть, потом протянул руку для рукопожатия. «Он мой друг», — сказал американский президент и протянул руку в ответ. Макрон долго жал ее и не выпускал. Когда Трамп выдернул руку, фотограф запечатлел белые следы на тыльной стороне ладони.

    В соцсетях шутят, что на этой встрече Макрон явно выиграл ставшую уже традиционной «игру рукопожатий». Журналисты называют Трампа «бедным Дональдом» и «жертвой».

    Чингян Чоу, журналист: «Трамп, известный своим сильным рукопожатием, стал жертвой Эммануэля Макрона. Посмотрите, какие отметины оставил француз на руке бедного Дональда».

    Ли Харш: «Почему бы просто не устроить поединок по армрестлингу и не покончить с этим?»

    Недовольными поведением Макрона остались представители американских СМИ.

    Сюзан Хеннесси, аналитик (США): «Можно одновременно противостоять Трампу и считать показательный мачизм Макрона неприятным и контрпродуктивным».



    смотретьНа закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор
    На закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор
    Президент Америки Дональд Трамп еще до начала мероприятия объявил, что покинет саммит «большой семерки» досрочно. В ответ на это президент Франции Эммануль Макрон заявил, что лидеры стран не против подписать итоговый документ и вшестером. До этого Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров. Он напомнил, что ЕС имеет профицит в торговле с США в размере 151 миллиарда долларов, а Оттава не допускает на свои рынки американскую сельхозпродукцию. А после этого заявил, что Россию необходимо вернуть в состав G8.

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