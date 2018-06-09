В «Роскосмосе» объявили о кадровых перестановках в конце июня

На предприятиях «Роскосмоса» готовятся серьезные кадровые перестановки.
Как сообщили в госкорпорации, отставки и назначения произойдут в конце июне. Отмечается, что они затронут и глав отдельных предприятий ракетно-космической отрасли.
Также в «Роскосмосе» напомнили, что ранее перестановки анонсировал новый руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».
Напомним, Владимир Путин 24 мая подписал указ о назначении бывшего вице-премьера генеральным директором «Роскосмоса». А во время недавней прямой линии президент отметил, что Рогозин на новом посту будет создавать команду, которая способна решать технологические задачи на уровне сегодняшнего дня.
Рогозин же ранее отмечал, что кадровые перестановки в руководящем «Роскосмоса» будут носить «исключительно точечный характер» и приниматься по итогам детального и глубокого обсуждения.
Также в «Роскосмосе» напомнили, что ранее перестановки анонсировал новый руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».
Напомним, Владимир Путин 24 мая подписал указ о назначении бывшего вице-премьера генеральным директором «Роскосмоса». А во время недавней прямой линии президент отметил, что Рогозин на новом посту будет создавать команду, которая способна решать технологические задачи на уровне сегодняшнего дня.
Рогозин же ранее отмечал, что кадровые перестановки в руководящем «Роскосмоса» будут носить «исключительно точечный характер» и приниматься по итогам детального и глубокого обсуждения.
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