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    Путин подписал указы о новых постах Шувалова и Рогозина

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин подписал указы о новых постах Шувалова и Рогозина

    Путин подписал указы о новых постах Шувалова и Рогозина

    Путин подписал указы о новых постах Шувалова и Рогозина
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Владимир Путин подписал указы о назначении на новые посты Игоря Шувалова и Дмитрия Рогозина.

    Бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов назначен председателем госкорпорации «Внешэкономбанк», а бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин — генеральным директором госкорпорации «Роскосмос». Указы от 24 мая вступают в силу со дня подписания.

    Ранее сегодня Путин провел рабочие встречи с Шуваловым и Рогозиным на полях Петербургского экономического форума.

    Шувалов, как подчеркнул президент, работая в правительстве, занимался крупными проектами и по многим направлениям работал с иностранными партнерами. Этот опыт пригодится ему для реализации новых задач. Шувалов уже осмотрел стенд «Внешэкономбанка» на ПМЭФ-2018. В пресс-службе госкорпорации сообщили, что особенно его заинтересовала инновационная площадка, где представлены стартапы из шоу «Идея на миллион», первый сезон которого прошел на НТВ.

    Рогозину, курировавшему в правительстве космическую отрасль, Путин предложил заняться реализацией своих предложений по укреплению и развитию «Роскосмоса».
    Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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