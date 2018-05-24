Путин подписал указы о новых постах Шувалова и Рогозина

Владимир Путин подписал указы о назначении на новые посты Игоря Шувалова и Дмитрия Рогозина.
Бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов назначен председателем госкорпорации «Внешэкономбанк», а бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин — генеральным директором госкорпорации «Роскосмос». Указы от 24 мая вступают в силу со дня подписания.
Ранее сегодня Путин провел рабочие встречи с Шуваловым и Рогозиным на полях Петербургского экономического форума.
Шувалов, как подчеркнул президент, работая в правительстве, занимался крупными проектами и по многим направлениям работал с иностранными партнерами. Этот опыт пригодится ему для реализации новых задач. Шувалов уже осмотрел стенд «Внешэкономбанка» на ПМЭФ-2018. В пресс-службе госкорпорации сообщили, что особенно его заинтересовала инновационная площадка, где представлены стартапы из шоу «Идея на миллион», первый сезон которого прошел на НТВ.
Рогозину, курировавшему в правительстве космическую отрасль, Путин предложил заняться реализацией своих предложений по укреплению и развитию «Роскосмоса».
Ранее сегодня Путин провел рабочие встречи с Шуваловым и Рогозиным на полях Петербургского экономического форума.
Шувалов, как подчеркнул президент, работая в правительстве, занимался крупными проектами и по многим направлениям работал с иностранными партнерами. Этот опыт пригодится ему для реализации новых задач. Шувалов уже осмотрел стенд «Внешэкономбанка» на ПМЭФ-2018. В пресс-службе госкорпорации сообщили, что особенно его заинтересовала инновационная площадка, где представлены стартапы из шоу «Идея на миллион», первый сезон которого прошел на НТВ.
Рогозину, курировавшему в правительстве космическую отрасль, Путин предложил заняться реализацией своих предложений по укреплению и развитию «Роскосмоса».
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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