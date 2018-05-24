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    Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ

    Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ

    Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Владимир Путин предложил бывшему первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову возглавить «Внешэкономбанк». Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

    Шувалов предложение принял и пообещал оправдать доверие президента.

    Игорь Шувалов: «Спасибо за доверие, не подведем».

    На встрече с Шуваловым Путин заявил о необходимости поддержать и докапитализировать «Внешэкономбанк».

    Владимир Путин, президент РФ: «Этот институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно поддержать, нужно будет его докапитализировать».

    Как отметил президент, «это отдельная тема», которая ранее уже обсуждалась в правительстве.

    Владимир Путин: «Я знаю, что вы обсуждали ее с председателем правительства».

    Говоря о прежнем главе ВЭБ Сергее Горькове, Путин отметил, что тот многое сделал для банка, и «в отношении него есть определенные идеи». Однако в первое время, по плану президента, Горьков будет работать вместе с Шуваловым.

    Сергей Горьков занял пост председателя ВЭБ в феврале 2016 года. Коллективу банка его тогда представлял именно Игорь Шувалов.
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