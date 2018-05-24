Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ

Владимир Путин предложил бывшему первому
вице-премьеру РФ Игорю Шувалову возглавить «Внешэкономбанк». Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.
Шувалов предложение принял и пообещал оправдать доверие президента.
Игорь Шувалов: «Спасибо за доверие, не подведем».
На встрече с Шуваловым Путин заявил о необходимости поддержать и докапитализировать «Внешэкономбанк».
Владимир Путин, президент РФ: «Этот институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно поддержать, нужно будет его докапитализировать».
Как отметил президент, «это отдельная тема», которая ранее уже обсуждалась в правительстве.
Владимир Путин: «Я знаю, что вы обсуждали ее с председателем правительства».
Говоря о прежнем главе ВЭБ Сергее Горькове, Путин отметил, что тот многое сделал для банка, и «в отношении него есть определенные идеи». Однако в первое время, по плану президента, Горьков будет работать вместе с Шуваловым.
Сергей Горьков занял пост председателя ВЭБ в феврале 2016 года. Коллективу банка его тогда представлял именно Игорь Шувалов.
Игорь Шувалов: «Спасибо за доверие, не подведем».
На встрече с Шуваловым Путин заявил о необходимости поддержать и докапитализировать «Внешэкономбанк».
Владимир Путин, президент РФ: «Этот институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно поддержать, нужно будет его докапитализировать».
Как отметил президент, «это отдельная тема», которая ранее уже обсуждалась в правительстве.
Владимир Путин: «Я знаю, что вы обсуждали ее с председателем правительства».
Говоря о прежнем главе ВЭБ Сергее Горькове, Путин отметил, что тот многое сделал для банка, и «в отношении него есть определенные идеи». Однако в первое время, по плану президента, Горьков будет работать вместе с Шуваловым.
Сергей Горьков занял пост председателя ВЭБ в феврале 2016 года. Коллективу банка его тогда представлял именно Игорь Шувалов.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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