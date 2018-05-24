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    Путин предложил Рогозину возглавить «Роскосмос»

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин предложил Рогозину возглавить «Роскосмос»

    Путин предложил Рогозину возглавить «Роскосмос»

    Путин предложил Рогозину возглавить «Роскосмос»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию «Роскосмос». Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

    Президент, в частности, предложил Рогозину лично реализовать его предложения по укреплению и развитию госкорпорации.

    Владимир Путин, президент РФ: «Мы многократно и уже давно обсуждали вопросы развития компании „Роскосмос“. О том, насколько она важна для экономики, для многих других направлений, в том числе в сфере безопасности, говорить не нужно, это само собой разумеется. Вы мне докладывали предложения по укреплению и развитию этой компании, мы с вами неоднократно это обсуждали. Есть замечательная возможность в качестве руководителя этой компании начать осуществление всех предложенных планов развития».

    Рогозин принял предложение президента и пообещал «сделать все возможное и необходимое», чтобы оправдать его доверие.

    В правительстве Рогозин курировал космическую отрасль.

    Что касается прежнего руководителя госкорпорации Игоря Комарова, то он, как ожидается, перейдет на работу в «Ростех».
    Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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