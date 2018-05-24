Путин предложил Рогозину возглавить «Роскосмос»

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Президент, в частности, предложил Рогозину лично реализовать его предложения по укреплению и развитию госкорпорации., президент РФ: «Мы многократно и уже давно обсуждали вопросы развития компании „Роскосмос“. О том, насколько она важна для экономики, для многих других направлений, в том числе в сфере безопасности, говорить не нужно, это само собой разумеется. Вы мне докладывали предложения по укреплению и развитию этой компании, мы с вами неоднократно это обсуждали. Есть замечательная возможность в качестве руководителя этой компании начать осуществление всех предложенных планов развития».Рогозин принял предложение президента и пообещал «сделать все возможное и необходимое», чтобы оправдать его доверие.В правительстве Рогозин курировал космическую отрасль.Что касается прежнего руководителя госкорпорации Игоря Комарова, то он, как ожидается, перейдет на работу в «Ростех».