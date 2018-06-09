В Москве госпитализировали женщину, осквернившую надгробный памятник Есенину

Неадекватную женщину, испортившую надгробный памятник Сергею Есенину, отправили в больницу.
Как рассказали в администрации кладбища, злоумышленница принесла на могилу поэта ведерко с белой масляной краской и начала покрывать ей монумент, изготовленный из редкого каррарского мрамора. Довести дело до конца женщина не успела — кто-то спугнул ее.
Теперь же выяснилось, что памятник поэту осквернила психически больная женщина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, ее уже госпитализировали.
Что же касается памятника, то восстановить его родственникам поэта помогли народный артист Сергей Безруков и художник Никаса Сафронова. Краску частично оттерли, хотя следы вандализма, если приглядеться, заметны до сих пор.
Теперь же выяснилось, что памятник поэту осквернила психически больная женщина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, ее уже госпитализировали.
Что же касается памятника, то восстановить его родственникам поэта помогли народный артист Сергей Безруков и художник Никаса Сафронова. Краску частично оттерли, хотя следы вандализма, если приглядеться, заметны до сих пор.
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