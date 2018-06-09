    В Москве госпитализировали женщину, осквернившую надгробный памятник Есенину

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    В Москве госпитализировали женщину, осквернившую надгробный памятник Есенину

    В Москве госпитализировали женщину, осквернившую надгробный памятник Есенину

    В Москве госпитализировали женщину, осквернившую надгробный памятник Есенину

    Неадекватную женщину, испортившую надгробный памятник Сергею Есенину, отправили в больницу.

    Как рассказали в администрации кладбища, злоумышленница принесла на могилу поэта ведерко с белой масляной краской и начала покрывать ей монумент, изготовленный из редкого каррарского мрамора. Довести дело до конца женщина не успела — кто-то спугнул ее.

    Теперь же выяснилось, что памятник поэту осквернила психически больная женщина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, ее уже госпитализировали.

    смотретьЖенщина-вандал изуродовала памятник Есенину на Ваганьковском кладбище
    Женщина-вандал изуродовала памятник Есенину на Ваганьковском кладбище
    Что же касается памятника, то восстановить его родственникам поэта помогли народный артист Сергей Безруков и художник Никаса Сафронова. Краску частично оттерли, хотя следы вандализма, если приглядеться, заметны до сих пор.

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