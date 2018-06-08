    Полиция ищет женщину, покрасившую надгробный памятник Есенину в белый цвет

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    Полиция ищет женщину, покрасившую надгробный памятник Есенину в белый цвет

    Полиция ищет женщину, покрасившую надгробный памятник Есенину в белый цвет

    Полиция ищет женщину, покрасившую надгробный памятник Есенину в белый цвет

    Полицейские разыскивают женщину, осквернившую памятник поэту Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве.

    Заявление в полицию написал заведующий Ваганьковским кладбищем, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    Полицейские расценивают действия женщины как акт вандализма.

    смотретьЖенщина-вандал изуродовала памятник Есенину на Ваганьковском кладбище
    Женщина-вандал изуродовала памятник Есенину на Ваганьковском кладбище
    Об инциденте, который произошел на Ваганьковским кладбище, ранее сообщал НТВ. Неизвестная женщина, которую в администрации учреждения назвали «какой-то сумасшедшей», решила «навести порядок» и «обновить» памятник. Для этого она принесла на могилу поэта ведерко с белой масляной краской и начала покрывать ей монумент, но закончить не успела — кто-то спугнул.

    Восстановить скульптуру из редкого каррарского мрамора оказалось не так просто. Ближайшим родственникам поэта помог народный артист Сергей Безруков и художник Никаса Сафронова. Краску частично оттерли, хотя следы вандализма, если приглядеться, заметны до сих пор.

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