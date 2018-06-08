Полиция ищет женщину, покрасившую надгробный памятник Есенину в белый цвет

Полицейские разыскивают женщину, осквернившую памятник поэту Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве.
Заявление в полицию написал заведующий Ваганьковским кладбищем, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Полицейские расценивают действия женщины как акт вандализма.
Об инциденте, который произошел на Ваганьковским кладбище, ранее сообщал НТВ. Неизвестная женщина, которую в администрации учреждения назвали «какой-то сумасшедшей», решила «навести порядок» и «обновить» памятник. Для этого она принесла на могилу поэта ведерко с белой масляной краской и начала покрывать ей монумент, но закончить не успела — кто-то спугнул.
Восстановить скульптуру из редкого каррарского мрамора оказалось не так просто. Ближайшим родственникам поэта помог народный артист Сергей Безруков и художник Никаса Сафронова. Краску частично оттерли, хотя следы вандализма, если приглядеться, заметны до сих пор.
Полицейские расценивают действия женщины как акт вандализма.
Об инциденте, который произошел на Ваганьковским кладбище, ранее сообщал НТВ. Неизвестная женщина, которую в администрации учреждения назвали «какой-то сумасшедшей», решила «навести порядок» и «обновить» памятник. Для этого она принесла на могилу поэта ведерко с белой масляной краской и начала покрывать ей монумент, но закончить не успела — кто-то спугнул.
Восстановить скульптуру из редкого каррарского мрамора оказалось не так просто. Ближайшим родственникам поэта помог народный артист Сергей Безруков и художник Никаса Сафронова. Краску частично оттерли, хотя следы вандализма, если приглядеться, заметны до сих пор.
Комментарии