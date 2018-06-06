Женщина-вандал изуродовала памятник Есенину на Ваганьковском кладбище

Человека, испортившего надгробный памятник Сергею Есенину, задержали на Ваганьковском кладбище. Родственники знаменитого поэта возмущены тем, что не удалось уберечь его память и уникальный монумент. Его облили масляной краской. Восстановить скульптуру из редкого мрамора оказалось не так просто. Но семье помог народный артист Сергей Безруков.

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В его просторной мастерской куда ни глянь — Есенин: медный, гипсовый, умещающийся на ладони или в полный рост. Но самая дорогая сердцу работа украшает могилу гениального стихотворца на Ваганьковском — в этот памятник известный скульптор Анатолий Бичуков «всю душу выплеснул». Подобрал для него одну из самых ценных пород мрамора — каррарский, и специально поехал за материалом в Грецию. Отыскал там огромную глыбу без прожилок и трещин, и сотворил чудо.



В простой крестьянской рубахе, сложив руки, памятник стоит как живой и добродушно встречает почитателей. Видно памятник на кладбище издалека. Но кто-то закрасил часть изваяния простой белой масляной краской.



Каррарский мрамор — довольно нежный, по меркам скульпторов, камень. И если неопытный человек попытается оттереть краску, изваяние только пострадает. Потому все это стало неприятным событием еще и для родственников великого поэта, которые не сразу нашли того, кто помог бы вернуть монументу прежний вид. В администрации кладбища отреагировали далеко не сразу. Там заявили, что сотрудники погоста не причастны к инциденту.



Чего добивался то ли вандал, то ли свободный кладбищенский художник, понятно стало не сразу. Заметно, что свою работу маляр закончить не успел, остановился на уровне рук поэта, наверное, кто-то спугнул. Родственники Есенина забили тревогу: подключили к разбирательству известных друзей семьи — заслуженного художника Никаса Сафронова и народного артиста Сергея Безрукова. Последний отреагировал особенно болезненно, словно задели что-то личное. Ведь он тесно общается не только с потомками Есенина, но и с художником Бичуковым.



Совпадение или нет, но после вмешательства медийных лиц в администрации кладбища отчитались: нарушителя нашли. Оказалось, это женщина и преследовала она не самые ужасные цели. Хотела, говорит, как лучше.



Подробности — в видеоматериале.